С переименованного в честь Назарбаева проспекта Фурманова в Алма-Ате убрали памятник писателю

11:11 26.07.2018 Памятник Фурманову в Алма-Ате. Фото с сайта Vlast.kz



В Алма-Ате с проспекта Назарбаева, который ранее назывался проспектом Фурманова, демонтирован памятник самому Дмитрию Фурманову. Бюст советского писателя и участника революции 1917 года стоял на пересечении проспекта с улицей Курмангазы.



По информации Tengrinews.kz, который пересказывает слова дорожных рабочих, ремонтирующих брусчатку в этом районе, памятник исчез с постамента в ночь с 24 на 25 июля. Позже управление культуры и архивов Алма-Аты заявило, что памятник будет перенесен в парк за кинотеатром "Сары-Арка": там расположена своеобразная "советская" зона – в парке собраны все монументы советских вождей и писателей. В чем необходимость этого переноса, в ведомстве не пояснили.



Проспект Фурманова в Алма-Ате был переименован в проспект Назарбаева 30 ноября 2017 года, за сутки до празднования Дня первого президента Казахстана. Это переименование стало еще одним элементом разворачивающегося в республике культа личности. В честь Назарбаева сейчас названы несколько учебных заведений, аэропорт в Астане, в разных городах страны президенту установлены прижизненные памятники. Кроме этого, 6 июля, в день рождения Назарбаева, советский космонавт Валентина Терешкова предложила переименовать Астану в Назарбаев. Наконец, село в Жамбылской области с конца прошлого года носит имя матери Назарбаева - Альжан-апа. Источник - Фергана

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