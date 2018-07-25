 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 25.07.2018
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The New York Times: Торговая война США продолжает усугубляться
11:10 26.07.2018

Решение Трампа о поддержке фермеров может пойти вразрез с обязательствами, которые США взяли на себя в рамках Всемирной торговой организации

Стремясь смягчить последствия разрушительной торговой войны, президент США Дональд Трамп предложил выделить американским фермерам финансовую помощь в размере $12 млрд, поскольку они столкнулись с ущербом, вызванным ответными действиями торговых партнеров Соединенных Штатов, пострадавших от американских пошлин. Этот отчаянный шаг не сможет покрыть весь ущерб, нанесенный американской экономике из-за бессмысленного увеличения пошлин на сталь, алюминий и другие импортные товары из Канады, Мексики, Европейского союза, Китая и других стран, говорится в редакционной статье The New York Times.

В ответ на пошлины, введенные Трампом, Китай, Европейский союз, Мексика и другие страны вполне предсказуемо ввели ответные пошлины на соевые бобы, кукурузу, свинину и другую американскую сельскохозяйственную продукцию. Сельскохозяйственный сектор США оказался под ударом. Одноразовая финансовая помощь не способна исправить ситуацию, в которой оказались американские фермеры.

По этой причине законодатели из фермерских штатов не поддерживают решение Трампа о возврате к программе государственной поддержки фермеров, напоминающей программу времен Великой депрессии, которую ранее реализовывала корпорация правительственных заготовок и поддержания цен на сельскохозяйственные продукты. Сенатор из штата Небраска Бен Сасс заявил, что Трамп предлагает расходовать "$12 млрд на приобретение золотых костылей", добавив, что "пошлины и финансовая поддержка не сделают Америку вновь великой, они просто приведут к ситуации 1929 года". В апреле 2018 года после того, как администрация озвучила идею о поддержке фермеров, пострадавших от ответных пошлин, сенатор-республиканец из штата Канзас Пэт Робертс заявил, что США "не нужна еще одна программа государственного субсидирования, нам нужно продавать нашу продукцию".

Решение Трампа о поддержке фермеров может пойти вразрез с обязательствами, которые США взяли на себя в рамках Всемирной торговой организации. Вашингтон обязался отказаться от несправедливого субсидирования своего сельскохозяйственного сектора. Фермеры из других стран могут оказаться в неблагоприятных по отношению к американским фермерам условиях с точки зрения конкуренции, что может послужить причиной для дальнейших ответных действий против США. Субсидирование сельскохозяйственного сектора всегда вызывало напряженные споры. Например, администрация экс-президента США Барака Обамы обвинила Индию в несправедливом субсидировании своего сельскохозяйственного сектора. Бразилия уже давно жалуется на то, что в США существуют специальные программы для фермеров.

Выделение средств налогоплательщиков на поддержку сельского хозяйства может побудить другие американские отрасли, пострадавшие от ответных пошлин, также обратиться за государственной поддержкой. Почему другие пострадавшие компании и предприятия не могут обратиться за помощью? Как насчет рабочих Harley-Davidson, которые потеряют свои рабочие места, когда компания перенесет свое производство за границу, чтобы избежать ответных пошлин со стороны Европейского союза? Возможно, администрация также сильно обеспокоена положением производителей бурбона из Кентукки и Теннесси, которые также столкнулись с ответными европейскими пошлинами?

В конечном итоге может оказаться, что государственная поддержка потребуется большей части американских отраслей, если Трамп воплотит свои угрозы о дальнейшем повышении пошлин в реальность. Недавно Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении китайского импорта на сумму в $500 млрд и импортных европейских автомобилей.

В марте 2018 года Трамп написал, что "торговые войны хороши, в них легко побеждать". Однако заявления о необходимости выделения денежных средств для поддержки фермеров показывают, что торговые войны очень сложны и запутаны.

Александр Белов

Источник - REGNUM
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