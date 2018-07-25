Асма Асад подарила котенка дочери погибшего в Сирии Героя России

11:07 26.07.2018 Родных павших в бою российских военных пригласил в Дамаск президент Асад



Дочь Героя России Марата Ахметшина получила котенка в дар от супруги сирийского президента Башара Асада. Родственники погибшего в Сирии военного приняли участие в памятной церемонии в Дамаске, передает телеканал "Россия 24".



Родных павших в бою российских военных пригласил глава Сирийской Арабской Республики. Гости возложили венки к памятнику Неизвестному Солдату в столице страны.



Асма Асад, возглавлявшая сирийскую делегацию, подарила котенка маленькой девочке - дочери артиллериста из Казани Марата Ахметшина. Девочка назвала питомца шотландской вислоухой породы Уголек.



Как сообщало ИА REGNUM, российский офицер Марат Ахметшин 3 июня 2016 года был смертельно ранен боевиками в районе Пальмиры. Указом президента РФ капитану Ахметшину "за мужество и героизм при выполнении специальных задач" посмертно было присвоено звание Героя России. Источник - REGNUM

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