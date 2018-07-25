|Асма Асад подарила котенка дочери погибшего в Сирии Героя России
11:07 26.07.2018
Родных павших в бою российских военных пригласил в Дамаск президент Асад
Дочь Героя России Марата Ахметшина получила котенка в дар от супруги сирийского президента Башара Асада. Родственники погибшего в Сирии военного приняли участие в памятной церемонии в Дамаске, передает телеканал "Россия 24".
Родных павших в бою российских военных пригласил глава Сирийской Арабской Республики. Гости возложили венки к памятнику Неизвестному Солдату в столице страны.
Асма Асад, возглавлявшая сирийскую делегацию, подарила котенка маленькой девочке - дочери артиллериста из Казани Марата Ахметшина. Девочка назвала питомца шотландской вислоухой породы Уголек.
Как сообщало ИА REGNUM, российский офицер Марат Ахметшин 3 июня 2016 года был смертельно ранен боевиками в районе Пальмиры. Указом президента РФ капитану Ахметшину "за мужество и героизм при выполнении специальных задач" посмертно было присвоено звание Героя России.