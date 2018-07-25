 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 26.07.2018
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10:56  Израиль хвастливо показал капитаншу Ор Нааман, сбившую сирийский Су, убив полковника Маре
09:08  Киргизия и Казахстан договорились сообща шпионить за соседями
09:00  "Клан Жээнбековых-Матраимовых сросся окончательно", - А.Аттокуров
08:57  Франко-российская гуманитарная операция в Сирии с явной политической окраской, - Le Monde
08:17  Дайте руку верную! Желание быть русским (продолжение), - Юрий Поляков
08:08  Заманчивость экстремизма - все больше немцев придерживаются радикальных идеологий, - Handelsblatt
07:58  Лидер сиська-протеста Femen украинка Оксана Шачко убила себя в Парижской квартире
07:54  Трамп делает ставку на альтернативных правых Европы, - Д.Седов
07:52  Израиль настаивает на безоговорочном уходе Ирана из Сирии, - ФСК
07:42  В Японии казнили еще шесть членов секты "Аум Синрике"
07:30  У системообразующего в Таджикистане "Агроинвестбанка" отозвана лицензия
07:24  Русские возвращаются в Россию из СНГ, Германии, Израиля и балтийских стран
07:19  Правила Интернету диктует не Америка, а Китай и ЕС, - В.Скосырев
07:12  Душанбе возвращает Пекину долги золотом, - В.Панфилова
00:33  Хокимами районов Ташкента начали назначать молодых предпринимателей
00:20  В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
00:09  В центре Ташкента построят первый в стране небоскреб. В виде волны (фото проекта)
Среда, 25.07.2018
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21:13  Рахмон взбодрил изрядно подзабытую идею "устойчивого развития" Таджикистана
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20:45  Украина срочно закупает в Узбекистане хлор для очистки питьевой воды
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19:33  Мазила Озил. В Германии затравили футболистов турецкого происхождения
19:25  Определены границы ново-образованной Туркестанской области Казахстана
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16:00  Полиция - это просто часть общества, и болезни у них одинаковые, - Д.Ашимбаев
15:38  Здесь был Мирзиеев. Благоустройство ташкентских махаллей начали с "президентского" квартала
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Израиль хвастливо показал капитаншу Ор Нааман, сбившую сирийский Су, убив полковника МареИзраиль хвастливо показал капитаншу Ор Нааман, сбившую сирийский Су, убив полковника Маре
10:56 26.07.2018

Израильская армия показала женщину, которая сбила сирийский "Сухой"

Капитан Ор Нааман командует комплексом ПВО Patriot

В Армии обороны Израиля сообщили, что сирийский Су-22 был сбит при непосредственном участии капитана Ор Нааман.

Женщина-офицер командует батареей Patriot.

Самолет ВВС Сирии был сбит 24 июля после того, как нарушил воздушные границы Израиля.

Уточняется, что Су-22 залетел в воздушное пространство страны на 2 км, после чего по нему выпустили две ракеты.

Фото Ор Нааман опубликовано в Twitter.

Как уточняет Telegram-канал Directorate 4, самолетом управлял полковник Омран Мари родом из Латакии.

На видео, предположительно, погибший пилот.


Источник - МК
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