|Израиль хвастливо показал капитаншу Ор Нааман, сбившую сирийский Су, убив полковника Маре
10:56 26.07.2018
Израильская армия показала женщину, которая сбила сирийский "Сухой"
Капитан Ор Нааман командует комплексом ПВО Patriot
В Армии обороны Израиля сообщили, что сирийский Су-22 был сбит при непосредственном участии капитана Ор Нааман.
Женщина-офицер командует батареей Patriot.
Самолет ВВС Сирии был сбит 24 июля после того, как нарушил воздушные границы Израиля.
Уточняется, что Су-22 залетел в воздушное пространство страны на 2 км, после чего по нему выпустили две ракеты.
Фото Ор Нааман опубликовано в Twitter.
Как уточняет Telegram-канал Directorate 4, самолетом управлял полковник Омран Мари родом из Латакии.
На видео, предположительно, погибший пилот.