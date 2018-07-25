Израиль хвастливо показал капитаншу Ор Нааман, сбившую сирийский Су, убив полковника Маре

10:56 26.07.2018 Израильская армия показала женщину, которая сбила сирийский "Сухой"



Капитан Ор Нааман командует комплексом ПВО Patriot



В Армии обороны Израиля сообщили, что сирийский Су-22 был сбит при непосредственном участии капитана Ор Нааман.



Женщина-офицер командует батареей Patriot.



Самолет ВВС Сирии был сбит 24 июля после того, как нарушил воздушные границы Израиля.



Уточняется, что Су-22 залетел в воздушное пространство страны на 2 км, после чего по нему выпустили две ракеты.



Фото Ор Нааман опубликовано в Twitter.



Как уточняет Telegram-канал Directorate 4, самолетом управлял полковник Омран Мари родом из Латакии.



На видео, предположительно, погибший пилот.





Источник - МК

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