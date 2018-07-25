Киргизия и Казахстан договорились сообща шпионить за соседями

09:08 26.07.2018 Кыргызстан и Казахстан будут сотрудничать в сфере военной разведки



Кыргызстан и Казахстан будут сотрудничать в сфере военной разведки. Для подписания соглашения об этом в Бишкек приехал министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков.



Сегодня казахского министра принял президент Сооронбай Жээнбеков, прошел обмен мнениями о военном и военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.



Как сообщает пресс-служба главы государства, Жээнбеков отметил важность принятия совместных мер для противостояния угрожающим безопасности региона вызовам и опасностям.



Источник: Азаттык уналгысы



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