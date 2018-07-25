|Киргизия и Казахстан договорились сообща шпионить за соседями
09:08 26.07.2018
Кыргызстан и Казахстан будут сотрудничать в сфере военной разведки
Кыргызстан и Казахстан будут сотрудничать в сфере военной разведки. Для подписания соглашения об этом в Бишкек приехал министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков.
Сегодня казахского министра принял президент Сооронбай Жээнбеков, прошел обмен мнениями о военном и военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Жээнбеков отметил важность принятия совместных мер для противостояния угрожающим безопасности региона вызовам и опасностям.
Источник: Азаттык уналгысы
FacebookMessengerWhatsApp