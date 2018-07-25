 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Клан Жээнбековых-Матраимовых сросся окончательно", - А.Аттокуров
09:00 26.07.2018

Азамат Аттокуров: "Клан Жээнбековых-Матраимовых сросся окончательно"

Автор: Жылдыз Джускембаева
SUPER.KG
25 июля 2018

Гражданский активист Азамат Аттокуров прокомментировал решение Первомайского районного суда по Райымбеку Матраимову на своей странице в социальной сети.

"Клан Жээнбековых-Матраимовых сросся окончательно. Жээнбеков кетсин! Если не можете убрать этого коррупционера, про других даже не будем говорить. Почему люди против повышения тарифов на воду, против регистрации телефонов? Жалко? Ничего подобного! Просто люди не верят власти. Ты покажи позитивные изменения, а потом, что-то повышай. Все знают, что эти деньги будут разворованы. Могу сказать, что все коррупционные схемы сегодня живее всех живых!" - пишет Аттокуров.

Отметим, сегодня, 25 июля, Первомайский районный суд вынес решение о восстановлении на должности бывшего зампреда ГТС Райымбека Матраимова.

Напомним, Исаков уволил Матраимова с занимаемой должности зампреда Таможенной службы 23 ноября 2017 года с формулировкой "несоответствие решениям и проводимой политике политического руководства". 26 апреля Матраимов подал в суд жалобу на Исакова за "необоснованное увольнение". Матраимов в заявлении указал, что уволен с работы незаконно, и потребовал восстановить его на прежней должности.

Отметим, Сапар Исаков 5 июня был заключен в следственный изолятор ГКНБ сроком на 2 месяца в рамках возбужденного по ТЭЦ Бишкека уголовного дела.

Источник: super.kg

Источник - super.kg
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