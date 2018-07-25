 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 26.07.2018
09:08  Киргизия и Казахстан договорились сообща шпионить за соседями
09:00  "Клан Жээнбековых-Матраимовых сросся окончательно", - А.Аттокуров
08:57  Франко-российская гуманитарная операция в Сирии с явной политической окраской, - Le Monde
08:17  Дайте руку верную! Желание быть русским (продолжение), - Юрий Поляков
08:08  Заманчивость экстремизма - все больше немцев придерживаются радикальных идеологий, - Handelsblatt
07:58  Лидер сиська-протеста Femen украинка Оксана Шачко убила себя в Парижской квартире
07:54  Трамп делает ставку на альтернативных правых Европы, - Д.Седов
07:52  Израиль настаивает на безоговорочном уходе Ирана из Сирии, - ФСК
07:42  В Японии казнили еще шесть членов секты "Аум Синрике"
07:30  У системообразующего в Таджикистане "Агроинвестбанка" отозвана лицензия
07:24  Русские возвращаются в Россию из СНГ, Германии, Израиля и балтийских стран
07:19  Правила Интернету диктует не Америка, а Китай и ЕС, - В.Скосырев
07:12  Душанбе возвращает Пекину долги золотом, - В.Панфилова
00:33  Хокимами районов Ташкента начали назначать молодых предпринимателей
00:20  В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
00:09  В центре Ташкента построят первый в стране небоскреб. В виде волны (фото проекта)
Среда, 25.07.2018
21:29  Мирзиеев сменил недавно назначенного министра физкультуры и спорта Исроилова
21:13  Рахмон взбодрил изрядно подзабытую идею "устойчивого развития" Таджикистана
20:50  Кучеряво живут. Экс-первый замМЧС РФ Шляков задержан... за попытку продажи должности губернатора
20:45  Украина срочно закупает в Узбекистане хлор для очистки питьевой воды
20:22  Strategist: Дилемма для Индии - встать на сторону США или Ирана
19:33  Мазила Озил. В Германии затравили футболистов турецкого происхождения
19:25  Определены границы ново-образованной Туркестанской области Казахстана
18:34  Экс-кыр-президентша Роза Отунбаева предлагает учредить Фонд расследовательской журналистики и готова внести в него 1 млн сомов своей пенсии
16:33  В Ташкенте снесли башню с часами - копию мемориала памяти жертв 11 сентября в Нью-Йорке
16:00  Полиция - это просто часть общества, и болезни у них одинаковые, - Д.Ашимбаев
15:38  Здесь был Мирзиеев. Благоустройство ташкентских махаллей начали с "президентского" квартала
15:35  2-й ближневосточный фронт: Россию ввязывают в йеменскую войну, - "СП"
15:31  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев впервые дал интервью, в котором рассказал о своей работе и счастье в семье
15:28  Вес ранцев и рюкзаков казахстанских школьников сопоставим с весом боевой экипировки военнослужащих, - "Э-К"
15:26  "Мой друг мигрант". Анонс встречи представителей РосВласти с диаспорами ЦА в Москве 26/07
15:22  Суверенная демография. Моноэтничность в Казахстане грозит снижением рождаемости? - А.Алексеенко
14:19  В Туркменистане создан "Институт государства, права и демократии"
13:55  Израиль сбил сирийский Су-22. Летчик полковник Умран Маре - погиб
12:23  Daily Sabah: Турция оказалась зажата между молотом и наковальней
12:22  American Conservative: США должны скорректировать свой курс в Афганистане
12:19  Да, скифы, азиаты мы... Родиной Человечества была не Африка, - А.Клесов
09:12  Киргизия добилась включения "козлодранья" (кок-бору) в список "нематериального культурного наследия ЮНЕСКО"
09:00  На теле "утонувшего" киргизского журналиста У.Эгизбаева выявлены подозрительные пятна
08:21  Файл не найден. Что скрывает полиция в деле об убийстве Дениса Тена
08:04  Плач по Николаю как попытка легитимации безнаказанности власти, - С.Черняховский
07:59  Китайские археологи нашли 136 гробниц времен правления династии Восточная Чжоу (771–221 гг. до н.э.).
07:56  Их нравы. Первый в Британии легальный квартал красных фонарей на грани закрытия за плохое поведение, - Daily Mail
07:50  Россия все-таки решилась вложиться в модернизацию "Байконура". Под стартовый стол "Союза-5"
07:39  Новым полпредом (губернатором) Ошской области Киргизии стал "северянин" Узарбек Жылкыбаев
07:34  В Ашхабаде хлопковое масло отпускают по одной бутылке в руки
07:09  Отношения РФ и Турции ждет новое испытание на прочность, - И.Субботин
01:34  Иран на красной линии. Выходом из ядерной сделки США бьют по Европе, - К.Геворгян, М.Соркин
00:52  В Кыргызстане планируют открыть первый исламский банк с капиталом $25 млн
00:41  Волонтеры из Кыргызстана и Казахстана убирают Арктику
00:23  Передача мяча. О чем договорились Путин и Трамп в сирийском вопросе, - М.Беленькая
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Франко-российская гуманитарная операция в Сирии с явной политической окраской, - Le Monde
08:57 26.07.2018

25 июля 2018 г.
Изабель Мандро, Элен Саллон, Бенжамен Барт | Le Monde

Это первое конкретное проявление хваленого франко-российского сближения по сирийскому досье, о котором говорили Эммануэль Макрон и Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербурге 24 мая. В ночь с 20 на 21 июля 50 т гуманитарной помощи, предоставленной Парижем, были доставлены в Сирию российским военным самолетом. До сих пор ни одна западная столица не сотрудничала с Москвой, главным союзником Дамаска, с целью доставки гуманитарной помощи в Сирию, пишут журналисты Le Monde Изабель Мандро, Элен Саллон и Бенжамен Барт.

"Необычная операция, проводимая совместно с государством, которое под видом освобождения сирийского населения во многом повинно в его страданиях, оправдывается французским МИДом соображениями эффективности. Она представляется как тестовая попытка обхода ограничений со стороны сирийского правительства, известного способностью чинить препятствия работе ООН, главного оператора гуманитарной помощи в стране. Привлекая к участию Москву, МИД Франции надеется, что французскую гумпомощь ее получатели, в числе которых 500 тяжелораненых бойцов Восточной Гуты, получат быстрее", - сообщают авторы.

Между тем гуманитарное сообщество и сирийская оппозиция восприняли подобную инициативу с настороженностью, говорится в статье. "Это ошеломляющая смена курса, - выпалил руководитель НПО, вовлеченной в сирийское досье. - Разве доставленный груз оправдывает смешение жанров между гуманитарной и военной сферой, что нарушает принципы нашей профессии?"

"Русские бомбили все больницы Восточной Гуты, - возмущенно говорит Фади Дайуб, глава одной сирийской организации, активно действующей в пригороде Дамаска. - Лучше не делать ничего, чем заключать сделки с преступниками. Тем более, что 50 т гумпомощи - это капля в море в сравнении со всеми потребностями. Если это лишь начало, то гуманитарный шантаж уже не прекратится никогда".

Во французском МИДе приуменьшают значение такой критики, представляя ее эпизодом в спорах между предположительно идеалистичными поставщиками гуманитарной помощи и неизбежно прагматичными политиками. МИД настаивает на том, что гуманитарная помощь после выгрузки была передана представителям ООН, которые проконтролируют ее распределение, что является гарантией если не эффективности, то по крайней мере беспристрастности, передают журналисты.

Однако Офис по координации гуманитарных вопросов (OCHA) в Дамаске утверждает прямо противоположное, сообщают журналисты. По его мнению, прибывшая помощь была размещена на складах гуманитарной организации Сирийский арабский Красный Полумесяц (SARC), которая доставит ее в Восточную Гуту, по согласованию с сирийским правительством. "ООН не исполняет контролирующую функцию, - говорит Линда Том, официальный представитель агентства, с которой связалась Le Monde. - В коммюнике французских властей допущены ошибки".

В конечном счете, по мнению одного ооновского эксперта, эта поставка является скорее частью политического действия, нежели гуманитарной операции, говорится в статье. "Для французов это способ вновь вступить в игру на Ближнем Востоке, - сказал он. - Они попробовали действовать вместе с США, но это не сработало, так как Трамп хочет выйти из боя. Следовательно, либо они договариваются с русскими, либо продолжают сидеть в своем уголке".

Источник: Le Monde

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532584620
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  