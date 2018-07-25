Заманчивость экстремизма - все больше немцев придерживаются радикальных идеологий, - Handelsblatt

08:08 26.07.2018 25 июля 2018 г.

Моритц Кох | Handelsblatt



Правый радикализм, левый экстремизм и исламизм - все больше людей в Германии увлекаются потенциально преступными идеологиями, пишет журналист Handelsblatt Моритц Кох. Несмотря на сокращение в 2017 году количества зарегистрированных преступлений, совершенных по радикальным политическим мотивам, число "ориентированных на совершение преступлений экстремистов" достигло максимального уровня, следует из доклада Федерального ведомства Германии по защите конституции за 2017 год.



Экстремистская группировка "Исламское государство"* по-прежнему использует миграцию, с тем чтобы перебрасывать в Европу террористов и вербовать беженцев в Германии для совершения терактов, предостерегает ведомство.



Тем не менее, сила воздействия ИГИЛ* сократилась, террористическую группировку изгнали из Ирака и с обширных территорий в Сирии, в связи с чем риск координированных атак сократился, отметил глава Ведомства по охране конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен.



Однако угроза, исходящая от одиночных террористов, возросла. Количество потенциально опасных исламистов увеличилось с 500 человек в июне 2016 года до 775 человек, передает Кох.



Количество преступлений ксенофобского характера сократилось в Германии на 35%. Причиной стало сокращение в 2017 году количества претендентов на получение статуса беженца в сравнении с 2015 и 2016 годами. По оценке властей, на конец 2017 года в Германии насчитывалось около 24 тыс. правых экстремистов, что на 900 человек больше, чем в предыдущем году. Неонацистов стало на 200 человек больше - около 6 тыс. человек, говорится в публикации.



Возросло и количество так называемых "граждан Рейха" и "самоуправленцев", отрицающих существование федеративной республики. По данным Ведомства по охране конституции, на конец марта в Германии насчитывалось 18 тыс. "граждан Рейха", 950 из которых являются правыми экстремистами.



Что касается иностранного шпионажа, то здесь, согласно представленному ведомством докладу, орудуют в основном агенты из России и Китая. Российские спецслужбы вкладывают в организацию шпионажа много финансов и усилий, отмечают в ведомстве. В центре внимания российских шпионов находятся все сферы политики, экономики, науки, техники и армии. Приоритетное значение имеет позиция немецкого правительства по отношению к России, передает Кох.



*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.



Источник: Handelsblatt Источник - Инопресса

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