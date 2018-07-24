Трамп делает ставку на альтернативных правых Европы, - Д.Седов

07:54 26.07.2018 ДМИТРИЙ СЕДОВ | 24.07.2018



Вашингтон начинает новую главу в мировой политике



После встречи президентов В. Путина и Д. Трампа в Европе ускорился процесс переосмысления трансатлантических отношений. Европейцы предполагают, что российско-американский саммит в Хельсинки стал очередным указанием на то, что в правящих кругах США происходит переоценка ценностей.



По мнению германского сетевого издания "Страницы для размышления", за внешней импульсивностью Трампа скрывается продуманный план, согласованный со сторонниками американского президента. Выдвигается предположение, что в этом кругу имеются влиятельные персоны, которым дорогостоящая система американских военных баз за рубежом ничего не дает, их интересы и обслуживает Трамп. Его политика в конечном счете ведет к тому, чтобы разрушить эту систему, а высвободившиеся средства направить по другим каналам – к ярости американских глобалистов, символом которых стала в 2016 году группировка вокруг Хиллари Клинтон.



Однако Трамп отнюдь не пацифист; за фасадом шоумена начинают различать трезвого скептика, признавшего реальность многополярного мира. Президент США не может провозгласить свою точку зрения открыто, это потрясло бы американскую политическую философию и трансатлантическую систему, но работать в этом направлении "по умолчанию" он в состоянии.



В убежденности, что американская империя свое отжила, Трамп приступает к демонтажу союзов, лежащих грузом на бюджете США, а шум, производимый Трампом-шоуменом, – лишь прикрытие этой политики. "Сложно поверить, что это происходит спонтанно и концептуально не подкреплено. Несмотря на воинственную риторику и повышение военного бюджета США, Трамп позволяет Европе впервые после Второй мировой войны играть с мыслями о роспуске НАТО. В ключевых европейских СМИ угроза Трампа вывести войска с континента и выйти из НАТО расценивается как большая беда. А на самом деле это предпосылка самоопределения Европы… Это те вопросы, которые нужно сегодня обсуждать. Время не ждет. В Хельсинки были расставлены новые путевые ориентиры", – пишет Тобиас Ригель в статье "Четыре лица Дональда Трампа: глупец, монстр, спаситель, реалист?" ("Страницы для размышлений").



Эти выводы косвенно подтверждаются ориентацией некоторых институтов американской "мягкой силы" на поддержку правопопулистских настроений в Европе. В частности, обращает на себя внимание деятельность знаковой фигуры американских альтернативно-консервативных сил, "белого националиста" Стивена Бэннона, который объявил о планах основания в Брюсселе фонда "Движение" для оказания содействия европейским правым популистам.



Стив Бэннон был руководителем праворадикального сайта Breitbart, имеет в США довольно скандальную популярность, считается крупной политической фигурой. В 2016 году он руководил штабом Трампа, потом был назначен главным стратегом Белого дома, прослужив в этой должности с января по август 2017 года. Считался одним из наиболее влиятельных сотрудников администрации президента. Однако с учетом его скандальной известности как расиста и антисемита назначение Бэннона вызвало широкие протесты, что стало одной из причин его увольнения.



Теперь бывший главный стратег Трампа намерен заняться Европой и оказать влияние на выборы в Европарламент в 2019 году. Фонд "Движение" создаст штаб-квартиру в Брюсселе, целью Бэннона является "правопопулистское восстание" на континенте, как он выразился в интервью американскому изданию Daily Beast. Еще во время избирательной американской кампании 2016 года, выступая от лица Трампа, Бэннон заявил в интервью Hollywood Reporter: "Мы создадим совершенно новое политическое движение". Теперь в его планах провести "супергруппу" правопопулистских партий в Европарламент, чтобы они завоевали там треть мест. Возглавить группу должны британский националист Найджел Фараж (лидер Партии независимости Соединенного Королевства) и Марин Ле Пен.



Параллельно с пребыванием Трампа в Лондоне Бэннон собрал в британской столице представителей правопопулистских партий из Великобритании, Франции, Бельгии и Швеции. По впечатлениям участников, "встреча прошла на высоком подъеме и вселила оптимизм". А перед этим Беннон встречался в Цюрихе с руководителями "Альтернативы для Германии". Предполагается, что фонд "Движение" будет обеспечивать европейских правых популистов избирательной стратегией, политическими программными документами и готовыми схемами целевых социологических опросов.



Один аспект этой деятельности заставляет насторожиться. Фонд будет помогать партиям в "формировании основанных на фактах обращений к избирателям". Стив Бэннон являлся вице-президентом фирмы Cambridge Analytica, которая во время президентской кампании в США 2016 года сумела получить доступ к 50 миллионам профилей в "Фейсбуке", что позволило управлять мнениями пользователей сети. Такой же прием, как утверждают, был применен перед референдумом о выходе Великобритании из ЕС в 2016 г.



"Я стремлюсь к победе. Я стремлюсь к власти", – говорит Бэннон. По его мнению, моделью для изменений в Европе сейчас должна служить Италия. "Так, как это было сделано в Италии, нужно делать повсеместно", – заявляет Бэннон. Его явление тревожит европейских либералов. Бывший премьер-министр Бельгии Ги Ферхофстадт (Guy Verhofstadt) потребовал запретить въезд Бэннона в ЕС. "Ультраправое мировоззрение Бэннона и его попытка перенести ненавистническую политику Трампа на наш континент отвергается порядочными европейцами. Мы знаем, что в наших странах натворил кошмар национализма в прошлом", – заявил бельгийский политик.



Явление Стива Бэннона на европейской сцене и приезд в Германию нового посла США Ричарда Гренелла связаны. Едва появившись в Берлине, Гренелл объявил, что хочет помочь консерваторам Европы объединиться, поскольку приход к власти Трампа пробудил в Германии "молчаливое большинство", недовольное политикой в отношение беженцев, налогами и бюрократией. МИД Германии потребовал объяснений по поводу того, что именно имел в виду американский посол, говоря о планах усилить влияние правых в Евросоюзе.



"Ричард Гренелл весьма удивительный парень, странный и крайне правый, – говорит Ханно Хармиш, вице-спикер Левой партии Германии. – Он, еще не приземлившись на немецкую землю, уже дал по "Твиттеру" советы немецкому правительству, что и как надо делать, будто он глава правительства Германии. Он угробит традиционные атлантические отношения со Штатами".



Беспокойство немцев можно понять. Однако это ничего не меняет в главном: Вашингтон начинает новую главу в мировой политике и, похоже, европейцы станут ее заложниками. Источник - Фонд стратегической культуры

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