Израиль настаивает на безоговорочном уходе Ирана из Сирии, - ФСК

07:52 26.07.2018 По следам переговоров С. Лаврова и В. Герасимова в Иерусалиме



23 июля в канцелярии премьер-министра Израиля в Иерусалиме состоялись двухчасовые переговоры Биньямина Нетяньяху, главы военного ведомства Авигдора Либермана, начальника Генштаба армии Израиля Гади Айзенкота, главы Совета национальной безопасности Меира Бен-Шабата с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Валерием Герасимовым. Перед этим Биньямин Нетаньяху и советник верховного лидера Ирана по вопросам внешней политики и безопасности Али Акбар Велаяти практически одновременно побывали в Москве.



Сирийская арабская армия завершает операцию против террористических группировок на юго-западе страны, в том числе в сопредельных с контролируемыми Израилем Голанскими высотами районах провинции Эль-Кунейтра. Армия выходит на линию разграничения 1974 года, что повышает риски вооруженных инцидентов с участием ЦАХАЛ.



В начале переговоров 23 июля в Иерусалиме Б. Нетаньяху заявил: "Наши отношения имеют огромное значение, мы постоянно поддерживаем связь – я регулярно встречаюсь с президентом Путиным, наши представители работают в тесном контакте друг с другом. Я высоко ценю заявления президентов США и России о безопасности Израиля, которые были сделаны в ходе саммита в Хельсинки". Хотя никаких официальных сообщений по итогам российско-израильской встречи сделано не было, некоторые СМИ поспешили заявить, что израильский лидер якобы отверг предложение Москвы об удалении проиранских сил в Сирии на расстояние 100 километров и более от линии прекращения огня на Голанских высотах. Об этом сообщил, в частности, один из израильских телеканалов. "Такие сообщения не соответствуют действительности. Могу ответственно заявить, что переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху были предельно конструктивными", – ответил на это заместитель главы департамента информации и печати МИД России Артем Кожин. По словам российского дипломата, руководство Израиля высоко оценило усилия Москвы по созданию зоны деэскалации на юго-западе Сирии, что предусматривало отвод из этого района всех несирийских вооруженных формирований.



Контроль над территориями на юго-западе Сирии



Согласно некоторым источникам, в ходе переговоров детально рассматривались все аспекты предполагаемых договоренностей, причем, как пишет Times of Israel, Израиль настаивает на исключении какого-либо иранского присутствия на сирийской территории, наличия в Сирии ракет большой дальности и закрытии всех объектов, на которых производятся ракеты. А по информации российского издания "Коммерсант", "Израиль также требует, чтобы Иран прекратил производство высокоточного оружия и систем противовоздушной обороны, а также контрабанду оружия в Ливан и Сирию. В случае невыполнения этих требований израильтяне оставляют за собой полную свободу действий как в отношении проиранских сил, так и в отношении сирийской армии, так как, по их мнению, президент Сирии Башар Асад полностью несет ответственность за действия иранцев на своей территории".



Дела со словами у израильтян не расходятся. 24 июля двумя ракетами Patriot на линии разграничения между Голанами и Эль-Кунейтрой, в районе, захваченном боевиками "Исламского государства" (ИГ) [организация запрещена в России], был сбит самолет ВВС Сирии СУ-22, пилот (христианин из Латакии) погиб. Израильские военные сообщили об использовании ими каналов связей с российскими коллегами, чтобы убедиться в принадлежности самолета Сирии. А перед этим, 22 июля, ВВС Израиля нанесли бомбовый удар по одному из объектов в городе Масьяф в сирийской провинции Хама.



Соседство израильских позиций на Голанах с районами близ границы с Иорданией, удерживаемыми боевиками террористических группировок, уже давно вызывает вопросы относительно позиции израильских властей в этом вопросе. В основанной на арабских, западных и израильских источниках книге известного ливанского журналиста Сами Клейба "Разрушение Сирии или уход Асада" приводится, в частности, высказывание одного из высокопоставленных израильских разведчиков Ави Дихтера (2008 год) о необходимости "установления отношений с внутренней и зарубежной сирийской оппозицией", причем так, чтобы эти отношения оставались "вдали от света". А в 2013 году, когда сирийская война уже полыхала в полную силу, в ходе одной из дискуссий, организованных Центром стратегических исследований Бегина – Садата, прозвучало мнение о том, что "армия Сирии является последней армией на границах с Израилем, имеющей полноценные бронетанковые, пехотные, артиллерийские дивизии и военно-воздушные силы, а потому развал такой армии является положительным моментом для Израиля".



И вот теперь эта армия возвращается. Несколько дней назад Израиль провел по просьбе западных союзников эвакуацию активистов организации "Белые каски", в адрес которой выдвинуты документированные обвинения в сотрудничестве с террористами запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра". С юго-запада Сирии вышли некоторые полевые командиры группировок "Бригада Фурсан аль-Голани", "Бригады Сейф аш-Шам" и "Джейш аль-Абабиль". По данным российских экспертов, эти главари террористов были завербованы израильской разведкой и координировали свою деятельность на Голанах с израильской армией. Кроме того, Иордания заявила о прибытии лишь 422 "белокасочников", что почти вдвое меньше первоначально объявленных 827 человек. Не исключено, что "потерявшиеся" всплывут через некоторое время в Идлибе, где займутся привычным для них делом – фабрикацией фальшивых постановок "химических атак режима Асада против мирного населения". По данным местных источников, части сирийской армии перебрасываются на северо-запад страны с целью проведения наступательной операции против окопавшихся там разношерстных банд общим числом до 40 тысяч человек. Условно протурецкими считаются группировки, помогавшие Анкаре в недавней оккупации Африна в ходе операции "Оливковая ветвь", объединенные а коалицию "Джебхат Тахрир ас-Сурия" численностью до 10 тысяч человек. Не так давно они "откусили" себе часть самого Идлиба, в основном контролируют старую дорогу от Алеппо до Хомса, а также коммуникации между Турцией и северо-западной "зоной деэскалации".



Подразделения спецназа сирийской армии "Тигр" будут передислоцированы в Идлиб после уничтожения основных сил ИГ в долине Ярмук, в юго-западных провинциях Дера`а и Эль-Кунейтра. Целью сирийских военных на начальном этапе может стать освобождение долины Аль-Габ и приграничного с Латакией района города Джиср аш-Шугур. В район Джебель-Туркман (провинция Латакия) могут быть переброшены наиболее боеспособные подразделения Республиканской гвардии и 4-й механизированной дивизии. 23 июля сирийская артиллерия нанесла удары по позициям террористов в горах восточнее Джиср аш-Шугура, но противнику может быть оказана поддержка с турецкой территории, что неизбежно осложнит предстоящую операцию. Несмотря на более чем вероятное недовольство президента Турции действиями сирийской армии на сопредельных территориях, источники, близкие к президенту Сирии, заявили, что "Башар Асад не будет соблюдать никакую сделку с Турцией или США, которая позволила бы этим двум странам занять территорию Сирии, даже если Россия подписала соглашение".



"Зона деэскалации" на северо-западе Сирии



Синхронно с переброской "Белых касок" через Израиль в Иорданию из Государственного департамента США прозвучали обвинения в адрес Москвы в связи с несоблюдением якобы российской стороной "режима деэскалации" на юго-западе Сирии. "Хотели бы подчеркнуть, что в реальности дело обстоит противоположным образом. Именно Вашингтоном в течение многих месяцев ничего не было сделано для того, чтобы в юго-западной зоне деэскалации отделить так называемые умеренные отряды оппозиции от террористов [запрещенных в России] ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусры"", – ответили на это в российском внешнеполитическом ведомстве. По словам же главы Пентагона Дж. Мэттиса, его страна не будут предпринимать никаких скоординированных с Москвой действий до тех пор, пока Трамп и Помпео не решат, с какого момента США смогут работать параллельно с Россией.



Пока российско-американское сотрудничество в Сирии по-прежнему носит крайне ограниченный характер, приоритетное значение имеет переговорный процесс в российско-ирано-турецком формате, который влиятельные круги на Западе хотели бы любыми способами развалить. В контексте предстоящей операции в Идлибе с вероятным участием бойцов ливанской "Хизбаллы" многое будет определять позиция Анкары. Пока появление турецких наблюдательных постов не привело к снижению интенсивности обстрелов лояльных Дамаску поселений, сельских местностей и армейских объектов в провинциях Латакия, Хама и Алеппо. "Совершенно очевидно, что между Турцией и целым рядом местных вооруженных исламистских группировок, в том числе и с "Ан-Нусрой", налажены плотные контакты... Связи с группировками исламистов у границы, безусловно, существуют и поддерживаются", – отмечает научный сотрудник Института Востоковедения РАН Борис Долгов.



Между тем, пока Идлиб, Джиср аш-Шугур и другие поселения на северо-западе Сирии не вернутся под контроль Дамаска и не включатся в процесс национального примирения, поддерживаемый усилиями российского Центра по примирению враждующих сторон, сирийский вооруженный конфликт нельзя считать завершенным.



Дмитрий Нефедов

25.07.18 Источник - Фонд стратегической культуры

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