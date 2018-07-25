В Японии казнили еще шесть членов секты "Аум Синрике"

07:42 26.07.2018 В Японии казнили шесть членов экстремистской секты "Аум Синрике" (запрещена в России). По данным NHK, они были последними приговоренными к смерти членами секты.



Все казненные - Сатору Хасимото, Тору Тоеда, Кэнъити Хиросэ, Ясуо Хаяси, Масоато Екояма и Кадзуаки Окадзаки - имели отношение к производству зарина, разработке химического оружия и приобретению обычных вооружений. Приговоры были приведены в исполнение через повешение.



В начале июля было кремировано тело основателя экстремистской секты Тидзуо Мацумото, известного под именем Секо Асахара. Он и еще шесть руководителей секты были казнены за неделю до этого.



"Аум Синрике" была основана в 1987 году. В основу учения Секо Асахары легло скорое ожидание конца света и последней битвы "добра и зла", в которой должны были погибнуть все "грешники". 20 марта 1995 года сектанты устроили в метро Токио атаку с применением отравляющего вещества. В результате погибли 13 человек, пострадали, по разным данным, от 1 тыс. до 6 тыс. человек. Источник - kommersant.ru

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