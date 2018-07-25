У системообразующего в Таджикистане "Агроинвестбанка" отозвана лицензия

07:30 26.07.2018 Один из крупнейших банков Таджикистана лишится лицензии из-за неспособности привлечь инвестиции



Один из крупнейших таджикистанских банков "Агроинвестбанк" не выполнил взятые на себя в 2017 году и в первом полугодии 2018-го обязательства, поэтому Национальный банк Таджикистана (НБТ) намерен в ближайшее время принять самые жесткие меры по отношению к нему, сообщает "Авеста" со ссылкой на главу НБТ Джамшеда Нурмахмадзода.

По словам Нурмахмадзода, за указанный период "Агроинвестбанк" должен был выкупить у государства (министерства финансов) 5% своих акций. "В начале прошлого года правительство для поддержки финансового состояния "Агроинвестбанка" предоставило 1 млрд 70 млн сомони ($180 млн). Господдержка была предоставлена на пятилетний срок под 2% годовых. Банк до конца прошлого года должен был вернуть минфину 5% от этих средств, в нынешнем году – 20%, а в последующие годы - по 25%", - рассказал глава НБТ.



Кроме того, "Агроинвестбанк", по его словам, не справляется с привлечением дополнительных инвестиций, что было одним из главных условий получения господдержки. "Если этот банк не справится со взятыми на себя обязательствами, будут предприняты конкретные меры, о которых я говорил ранее", - сказал Нурмахмадзода. В конце мая этого года глава НБТ заявил о готовности принять меры "вплоть до отзыва лицензии".



В то же время глава НБТ сообщил, что ситуация с другим крупнейшим банком страны - "Точиксодиротбанком" - лучше, поскольку он выкупил у государства 5% своих акций и своевременно выплачивает проценты. Задолженность банка перед вкладчиками составляет более 547 млн сомони ($58 млн). Нурмахмадзода также отметил, что "Точиксодиротбанк" работает над привлечением арабских инвестиций. По договоренности банк должен привлечь инвестиции в течение 180 дней. "Когда поступит конкретное предложение, то НБТ в рамках своей компетенции окажет всяческую помощь "Точиксодиротбанку" для привлечения инвестиций", – отметил он.



В декабре 2016 года правительством Таджикистана было принято постановление, согласно которому для рекапитализации "Точиксодиротбанка" было поручено выпустить государственные ценные бумаги на сумму 2 млрд 250 млн сомони ($238 млн). Монетизация выпущенных впоследствии минфином бумаг была возложена на Национальный банк Таджикистана. После помощи правительства 85,9% акций "Точиксодиротбанка" перешли к министерству финансов.



В 2015-2016 годах четыре коммерческих банка Таджикистана, включая два системообразующих – "Агроинвестбанк" и "Точиксодиротбанк", - оказались в кризисной ситуации. У банков накопились серьезные задолженности перед вкладчиками и партнерами. В декабре 2016 года правительство выделило около 3 млрд 850 млн сомони (более $430 млн) для улучшения ситуации. В феврале прошлого года кризис привел к отзыву лицензий на осуществление банковской деятельности у двух средних банков, допустивших дефолт, – "Таджпромбанка" и "Фононбанка".



"Точиксодиротбанк" и "Агроинвестбанк" - самые крупные банки Таджикистана. Их уставной капитал, по данным Нацбанка, составляет 2,6 млрд и 1,4 млрд сомони соответственно ($297 млн и $165 млн).



Международное информационное агентств Источник - fergananews.com

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