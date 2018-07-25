Русские возвращаются в Россию из СНГ, Германии, Израиля и балтийских стран

07:24 26.07.2018 Действующая уже несколько лет программа по переселению наших соотечественников из-за рубежа эффективна в ряде стран. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД РФ, чаще всего русские приезжают на постоянное место жительство в Россию из стран СНГ (Казахстана, Украины, Армении, Таджикистана, Молдавии, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии), а также Германии, Израиля и стран балтийского региона (Латвии, Литвы и Эстонии).



В целом в 2014 году в Россию переселились 106 тысяч человек, в 2015 году - 183 тысячи, в 2016 - 146 тысяч, в 2017 - 119 тысяч. Резкое снижение численности переселенцев в Россию начиная с 2015 года в МВД объясняют тем, что именно в этот год в РФ массово бежали наши соотечественники из Украины.



Ранее "СП" писала о том, что в Венгрии, наоборот, принимаются законы для того чтобы остановить поток мигрантов из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532579040

Новости Казахстана

