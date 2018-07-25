Правила Интернету диктует не Америка, а Китай и ЕС, - В.Скосырев

07:19 26.07.2018 Пекин навязывает свои запреты на информацию развивающимся странам



Владимир Скосырев

25.07.18



CША в течение десятилетий устанавливали повестку дня в мировом киберпространстве. Но инициативу у них перехватили Брюссель и Пекин. Теперь такие гиганты, как Facebook и Google, вынуждены подчиняться нормам ЕС по защите частной жизни. А КНР при поддержке России хочет утвердить свои представления о безопасности Интернета в ООН и других международных организациях.



Лауреат Нобелевской премии мира китайский диссидент Лю Сяобо писал, что Интернет подарил Китаю бог. Китай стал одной из самых цифровизированных стран мира. По сведениям профессора китайских исследований в лондонском Королевском колледже Керри Брауна, такие сайты социальных сетей, как Вэйсинь и Вэйбо, имеют почти 1 млрд пользователей.



Но Китай превратил интернет-ресурсы в национальные компании. "Великая огненная стена", созданная в КНР, препятствует распространению информации, нежелательной для Коммунистической партии. Мало того, эта стена оказалась и экономически эффективной.



В то же время Китай и другие страны с авторитарными режимами, как утверждает Politico, стремятся распространить свое видение норм безопасности в Интернете на международной арене. Так, в 2015 году Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан представили кодекс поведения по информационной безопасности. Правительства США и других западных стран заблокировали подобный проект в технологической комиссии ООН.



Это не остановило Пекин. Он хочет, во-первых, создать коалицию стран, противостоящих программе Запада в сфере Интернета, а во-вторых, обрести базу в компьютерных сетях на развивающихся рынках. Китай подарил компьютеры правительствам трех десятков стран – от Пакистана до маленького островного государства Тонга.



Китай также построил штаб-квартиру Африканского союза в Аддис-Абебе. В этом здании проведена сеть, которая позволяет Пекину следить за действиями Африканского союза, утверждает французская Monde.



Но американские корпорации подвергаются не только китайской "напасти". Недругом становится и ЕС. Он еще в 2016 году принял законодательство по киберпроблеме, а сейчас разрабатывает новый закон. Оба этих закона принудят американские корпорации изменить свои правила соблюдения безопасности в соответствии с их положениями.



Кроме того, в Евросоюзе действует общее регулирование защиты данных. Оно накладывает жесткие требования о защите частной жизни и тех случаях, когда сведения о ней могут быть раскрыты. На компании, нарушающие эти правила, могут быть наложены огромные штрафы.



Это будоражит американских конгрессменов и экспертов. Сенатор Рон Уайден утверждает, что США не сумели навязать свои стандарты кибербезопасности и потому терпят неудачу в этой области. Бьет тревогу и Крис Пейнтер, который с 2011 по 2017 год был главным начальником по кибербезопасности в дипведомстве США.



В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Исаев отметил, что "вопрос о том, теряют ли американцы свое преимущество в Интернете или нет, носит гипотетический характер. С технологической точки зрения Интернет находится под контролем крупных производителей оборудования, которые обслуживают его. Базовые компании в этой области, как правило, расположены в США. Так же как ведущие поисковые системы, такие как Google".



Тем не менее развитие технологий происходит очень быстро. Поэтому американцы неизбежно теряют свои преимущества. Ведь налицо в мире тенденция контроля над национальными сегментами Интернета. Во-вторых, созданы кооперационные цепочки. В результате американцы утрачивают монополию на производство оборудования для Интернета – как проводного, так и мобильного. "Не случайно американцы в начале 2018 года объявили санкции против китайской компании ZTE. Она производитель не только мобильных телефонов, но и сервисных систем контроля и обслуживания в Интернете", – сказал эксперт.



Плюс к этому китайцы с 2013 года стали создавать заводы по производству микрочипов, пояснил Исаев. Источник - ng.ru

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