Душанбе возвращает Пекину долги золотом, - В.Панфилова

07:12 26.07.2018 Экономическая экспансия усиливает политическое влияние Китая в Таджикистане



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



25 июля 18



Таджикистан передал Китаю золоторудное месторождение "Верхний Кумарг". Разрабатывать его будет китайская компания TBEA. Работы на объекте начнутся до конца текущего года, сообщили в "Таджикглавгеологии". Все полученные средства пойдут на погашение долга по кредиту, который понадобился на строительство теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) "Душанбе-2".



Государственный комитет по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана в ближайшее время представит на рассмотрение нижней палаты парламента страны проект инвестиционного соглашения между правительством Таджикистана и ТВЕА на разработку золоторудного месторождения "Верхний Кумарг", которое находится в Согдийской области.



После того, как нижняя палата парламента ратифицирует данное соглашение, китайская компания сможет приступить к разработке рудника. Ожидается, что практические работы на объекте начнутся не позднее декабря 2018 года.



В "Таджикглавгеологии" напомнили, что лицензия на разработку месторождения "Верхний Кумарг" была выдана китайской компании TBEA весной нынешнего года после изучения ее отчета о результатах проведенных геологоразведочных работ. Лицензия также предусматривает строительство обогатительной фабрики и добычу минералов. Ранее китайская сторона построила автодорогу, ведущую к месторождению, – 30 км. Работы проводились за счет TBEA.



Напомним, компания ТВЕА получила лицензию на разработку двух золотоносных месторождений в Согдийской области – "Верхний Кумарг" и "Восточный Дуоба". Право на пользование рудниками китайской компании предоставлено для того, чтобы она вернула свои деньги, потраченные на возведение ТЭЦ "Душанбе-2". Общая стоимость проекта ТЭЦ "Душанбе-2" – 340 млн долл., из которых 331 млн долл. выделил в качестве льготного кредита китайский Эксимбанк, а 17,4 млн долл. – таджикский холдинг "Барки Точик".



Ранее китайские компании получили лицензии на разработку в республике ряда месторождений. В частности, месторождения золота "Тарор", "Джилау", "Чоре" разрабатывает компания Zijin Mining, а "Пакрут" – China Nonferrous Gold Limited. Китай активно участвует в строительстве автомобильных дорог, с помощью которых Таджикистан стремится расширить свои транспортно-коммуникационные возможности. Присутствие Китая в других отраслях не менее ощутимо. Оборотной стороной этих процессов является растущая экономическая зависимость Таджикистана от КНР. Сегодня Пекин возглавляет тройку самых крупных торговых партнеров Душанбе.



Таджикистан и Китай к 2020 году намерены увеличить товарооборот до 3 млрд долл. Как считают в Душанбе, это не предел. При этом у Душанбе накопилось 1,2 млрд долл. долга. Сумма предоставленных Поднебесной грантов на реализацию проектов в Таджикистане неизвестна. Власти Таджикистана не скрывают, что получили в лице Пекина более выгодного экономического партнера, чем Москва. Этим и объясняется то, что Китай куда с большей легкостью получает доступ к таджикским недрам, нежели Россия.



Эксперты считают, что Таджикистан уже попал в долговую зависимость от Пекина. А это может стоить республике потери суверенитета. Научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Поволожья Института востоковедения РАН Александр Воробьев назвал этот тренд пагубным, когда страна за китайскую помощь расплачивается своими невозобновляемыми ресурсами. "Проблема заключается в том, что Китай выдает Таджикистану "дешевые" кредиты на льготных условиях и на продолжительный срок – от 20 и более лет. Взамен получает в разработку месторождения на более выгодных условиях, чем это могло быть в случае равноправного контракта. В целом это сотрудничество оформляется как китайско-таджикские предприятия, но де-факто все они переходят под китайский контроль. Таджикская сторона играет в них скромную роль статиста. Большая часть прибыли уходит китайской стороне. Надо отметить, что это делается с согласия властей Таджикистана. Это их выбор, отчасти вынужденный", – сказал "НГ" Воробьев. При этом эксперт обратил внимание на то, что в публичной сфере Китай до недавнего времени дистанцировался от "политических моментов" не только в отношениях с Таджикистаном, но и с другими центральноазиатскими странами. "Ключевой аспект политики Пекина – экономическая экспансия, доступ к ресурсам, рынкам. Но по мере расширения присутствия в регионе, и в частности в Таджикистане, китайская сторона посылает сигналы и политического толка, поскольку политика от экономики неотделима. Где идет китайское финансирование, там продвигаются китайские интересы. Экономическая экспансия усиливает политическое влияние", – считает эксперт. По его мнению, чем основательнее войдет Китай в таджикскую экономику, тем зависимее станет Таджикистан от решений, принимаемых Пекином.



Эксперт по Китаю, профессор Российского университета дружбы народов Юрий Тавровский считает, что сложившаяся в Таджикистане ситуация является еще одним проявлением двух тенденций, которые возникли в отношениях Китая со странами Центральной Азии и Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). "С одной стороны, когда была провозглашена эта инициатива ЭПШП, китайцы довольно легко и в больших количествах раздавали деньги в странах – участницах проекта. Возникло ощущение, что их не нужно будет возвращать, что это подарки. Сами китайцы считали, что если до 30% этих денег разворуют, то это нормально. Но ситуация начала меняться, и уже на XIX съезде Компартии было признано, что финансовое положение начинает вызывать некоторые опасения: слишком много долгов, как внутренних, так и внешних", – сказал "НГ" Тавровский.



По его словам, одно из трех главных направлений развития Китая – это предотвращение финансовых пузырей. "Пекин стал не так расточителен в плане предоставления денег и более жестко требует выплат по кредитам. Поэтому возникла ситуация с расплатой "натурой" – инвестиции в обмен на природные ресурсы. И речь не только о Таджикистане. Например, в Шри-Ланке на китайский кредит построили порт. И когда китайцы поставили вопрос о погашении кредита, а денег не оказалось, этот порт полностью перешел под контроль Китая. Аналогичные проблемы возникли в Пакистане, где строится дамба. Из-за жестких условий финансирования Пакистан отказался продолжать проект. В сложившейся ситуации виноватых нет. Китайцы сами раздавали деньги, а сейчас требуют обеспечить возврат кредитов", – отметил эксперт. По мнению Тавровского, наличие серьезных долгов у Таджикистана усиливает китайские позиции в стране. В счет долга Китай будет пытаться и в дальнейшем получать месторождения. Но обвинять Пекин в нечистоплотных действиях никак нельзя. Китай не навязывал свои финансы Таджикистану. Душанбе искал деньги, находил и брал их, и было понятно, что рано или поздно их придется возвращать. Источник - ng.ru

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