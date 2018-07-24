|Хокимами районов Ташкента начали назначать молодых предпринимателей
00:33 26.07.2018
В Бектемирском районе Ташкента появился новый хоким.
Этот пост с 19 июля занял Шахрух Мамаджанов, ранее работавший генеральным директором частного предприятия Sure Step.
Также с 2010 по 2014 годы он занимал должность юридического консультанта в компании Rav Ekspress.
Новый хоким Бектемирского района имеет юридическое образование.
Он окончил Ташкентский государственный юридический институт в 2010 году.
Шахрух Мамаджанов коренной ташкентец, он родился в столице в 1984 году.