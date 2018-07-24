Хокимами районов Ташкента начали назначать молодых предпринимателей

00:33 26.07.2018 В Бектемирском районе Ташкента появился новый хоким.



Этот пост с 19 июля занял Шахрух Мамаджанов, ранее работавший генеральным директором частного предприятия Sure Step.



Также с 2010 по 2014 годы он занимал должность юридического консультанта в компании Rav Ekspress.



Новый хоким Бектемирского района имеет юридическое образование.



Он окончил Ташкентский государственный юридический институт в 2010 году.



Шахрух Мамаджанов коренной ташкентец, он родился в столице в 1984 году. Источник - Podrobno.uz

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