В центре Ташкента построят первый в стране небоскреб. В виде волны (фото проекта)

00:09 26.07.2018 В центре Ташкента в ближайшие годы будет построен первый в стране 200-метровый небоскреб.



Он разместиться на территории Tashkent City, здесь будет 45 этажей. Многофункциональный комплекс включит в себя бизнес-центры класса "А+", пятизвездочную гостиницу Ritz Carlton, апартаменты с сервисом премиум-класса от Ritz Carlton, а также галерею бутиков всемирно известных брендов.



Из ресторана со смотровой площадкой на последнем этаже небоскреба можно будет наблюдать за ритмами столицы с высоты птичьего полета. А на нижних этажах комплекса расположатся зал для торжеств, SPA-салон, фитнес-клуб, рестораны, центр бытовых услуг и вместительная парковочная зона. Это будет самое высокое жилое здание в Узбекистане.



"Учитывая сейсмические особенности региона, одной из основных инженерных задач была прочность конструкции. Для участия в реализации этого решения были привлечены ведущие международные специалисты в сфере устойчивости зданий и сооружений, заключены договоры о сотрудничестве с иностранными партнерами и активно ведутся работы по согласованию проектов", – отмечают реализаторы проекта.



Ведущая японская проектная организация Nihon Sekkei взялась за разработку конструкции первого небоскреба в республике. Управление процессом строительства, затратами и сроками, контроль качества, экологии, безопасности и охраны труда вверено крупнейшей международной компании из Франции Bureau Veritas, которая также имеет солидный опыт в этой сфере. Внешним обликом и дизайном многофункционального комплекса занимается международное архитектурное бюро DP Architects.



Сейчас на объекте ведутся геологические и проектные работы, тщательно изучаются все аспекты и возможные риски, которые могут возникнуть при возведении небоскреба. Строительные работы планируется начать в ноябре нынешнего года. Источник - Podrobno.uz

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