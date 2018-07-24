Мирзиеев сменил недавно назначенного министра физкультуры и спорта Исроилова

21:29 25.07.2018 Министр физкультуры и спорта покинул должность

Шоакром Исроилов покинул должность министра физической культуры и спорта Узбекистана.



Министр физической культуры и спорта Узбекистана Шоакром Холматович Исроилов покинул эту должность, сообщили "Газете.uz" источники в правительстве.



Шоакром Исроилов, возглавивший новое министерство в феврале, в среду попрощался с коллективом. О новом месте работы не сообщается.



Временно обязанности министра исполняет первый заместитель министра Ойбек Омилович Касымов.



Министерство было образовано на базе Государственного комитета по физической культуре и спорту в начале года. Среди основных задач, поставленных перед министерством, - приобщение широких слоев населения к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни, развитие спортивной индустрии и инфраструктуры, а также обеспечение достойного представления страны на международной спортивной арене. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - gazeta.uz

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