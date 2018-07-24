|Мирзиеев сменил недавно назначенного министра физкультуры и спорта Исроилова
21:29 25.07.2018
Министр физкультуры и спорта покинул должность
Шоакром Исроилов покинул должность министра физической культуры и спорта Узбекистана.
Министр физической культуры и спорта Узбекистана Шоакром Холматович Исроилов покинул эту должность, сообщили "Газете.uz" источники в правительстве.
Шоакром Исроилов, возглавивший новое министерство в феврале, в среду попрощался с коллективом. О новом месте работы не сообщается.
Временно обязанности министра исполняет первый заместитель министра Ойбек Омилович Касымов.
Министерство было образовано на базе Государственного комитета по физической культуре и спорту в начале года. Среди основных задач, поставленных перед министерством, - приобщение широких слоев населения к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни, развитие спортивной индустрии и инфраструктуры, а также обеспечение достойного представления страны на международной спортивной арене.