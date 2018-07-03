Рахмон взбодрил изрядно подзабытую идею "устойчивого развития" Таджикистана

21:13 25.07.2018 Заключительная речь Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона на заседание Национального совета по развитию

03.07.2018 10:24, город Душанбе



Уважаемые члены Совета!

Дамы и господа!

Уважаемые присутствующие!



Сегодняшнее заседание Национального совета по развитию при Президенте Республики Таджикистан было посвящено обсуждению хода двухгодичной реализации стратегических документов страны в контексте координации Целей устойчивого развития, что считается одной из международных обязанностей Республики Таджикистан по повестке 21 века.



Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года и Среднесрочная программа развития Республики Таджикистан на период 2016-2020 годов являются совершенными документами, охватывающими комплекс реформ для повышения эффективности использования имеющихся возможностей страны, и отражают направление дальнейшего развития страны в условиях непосредственного влияния внутренних и внешних факторов.



Обозначенные стратегические цели в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года направлены на создание благоприятных социально-экономических условий и человеческое развитие, реально отображают цели и задачи.



Основные приоритеты развития страны на долгосрочный период охватывают вопросы сферы образования, здравоохранения, трудоустройства, обеспечения продовольственной безопасности и доступа к качественным продуктам, энергетической независимости, выхода из коммуникационного тупика и превращения страны в транзитную, борьбы против коррупционных проявлений, эффективного управления, защиты экологии и управления демографическими процессами.



Я на всех мероприятиях отмечал и еще раз заявляю, что Таджикистан с началом своей независимости объявил "политику открытых дверей" в направлении взаимовыгодного сотрудничества с мировым сообществом и международными организациями и впредь будет продолжать это начинание.



В рамках расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества с партнерами по развитию мы в течение двух лет реализации Национальной стратегии развития на период до 2030 года путем осуществления Среднесрочной программы развития Республики Таджикистан на период 2016-2020 годов добились ряда заметных достижений, некоторые из которых я хочу представить вашему вниманию.



Уважаемые присутствующие!



Повышение уровня и качества жизни народа страны считается высшей целью долгосрочного развития Таджикистана.



С приближением к этой высшей цели в результате принятия эффективных мер по различным направлениям национальной экономики удалось существенно снизить уровень бедности и увеличить средний слой населения.



В 2017 году уровень бедности достиг 29,7%, по сравнению с показателем 2015 года он снизился на 1,3%. Крайняя бедность, по данным международных организаций, составила 14%, а средний слой населения, по предварительным данным, сравнялся с 24%. Такой результат был достигнут на основе обеспечения высокого роста экономического развития на уровне 7% годовых и увеличения затрат на социальную область.



Данные показатели способствовали продолжению тенденции улучшения демографической ситуации и состояния, в итоге средний показатель долгожительства населения достиг 73,5 лет (в том числе мужчины - 71,9 и женщины - 75,7).



Вместе с тем необходимо отметить, что формирующиеся в области здравоохранения тенденции все еще остаются неустойчивыми и противоречивыми, что связано с медицинским обслуживанием сравнительно низкого качества, недостаточным инвестированием сферы здравоохранения и уровнем бедности в регионах.



В направлении борьбы с инфекционными заболеваниями есть заметные сдвиги. Динамика туберкулеза и малярии имеет устойчивую тенденцию.



В настоящее время охват учащихся начальным неполным средним образованием (1-9 классы, с 7 до 15 лет) составляет 97%, что по сравнению с плановым показателем программы на 3% больше. Но охват детей дошкольными учреждениями находится на низком уровне и в 2017 году составил 13,6%, что по сравнению с плановым показателем на этот год меньше не 5,4%, что вызывает озабоченность.



Для реализации принципов "зеленой" экономики в Таджикистане налажено использование воспроизводимых источников энергии, и в этом направлении осуществляется инвестирование.



Несмотря на огромные запасы питьевой воды, вопрос обеспечения населения этим жизненно важным ресурсом до сих пор полностью не решен.



Инфраструктура водоснабжения сточных вод устарела и нуждается в реконструкции в восстановлении.



Одним из факторов заметного экономического развития в Таджикистане является неуклонный рост инвестирования на основной капитал. Но анализ структуры основного инвестирования по форме собственности показывает, что инвестирование на основной капитал производится в основном государством, а объем частного внутреннего инвестирования остается незначительным и еще не превратился в реальный фактор экономического развития.



Анализы показывают, что в течение двух лет реализации важного стратегического документа, средства государственного бюджета считаются главным источником намеченного инвестирования, и почти 80% этих средств направлены на достижение стратегических целей, поэтому роль государственного инвестирования для экономического развития Таджикистана является весьма существенной.



Наряду с этим средства партнеров по развитию также в виде льготных кредитов, грантов и помощи направлены на различные социально-экономические сферы.



Вместе с тем следует отметить, что этот источник в соответствии с опубликованными в стратегическом документе прогнозами использован не полностью. Поэтому к партнерам по развитию просьба увеличить свой вклад в реализацию стратегических целей Таджикистана.



Согласно анализам, доля частного инвестирования для достижения стратегических целей страны составила всего 10%. Такое положение требует принятия дополнительных мер Правительством страны, а также партнерами по развитию.



Для реализации Национальной стратегии развития на период до 2030 года за счет государственного бюджета как главного источника инвестирования в течение 2015-2017 годов направлено 53,5 млрд сомони, что соответственно по годам составляет 33% валового внутреннего продукта.



Важным аргументом является то, что большая часть государственных затрат, то есть 43,2%, направлена на сферы обеспечения человеческого развития.



За два года реализации Национальной стратегии развития на период до 2030 года на сферу образования направлено свыше 9,2 млрд сомони (17,9%), что составляет 5,9% ВВП. За этот период в сфере образования создано свыше 45 тысяч мест.



На сферу здравоохранения за этот период затрачено 3,5 млрд сомони, на социальное страхование и социальную защиту – 8,5 млрд сомони.



Вместе с тем в течение этих лет из государственного бюджета на обеспечение энергетической независимости затрачено около 9,6 млрд сомони, на транспортную инфраструктуру с целью выхода из коммуникационного тупика и превращения Таджикистана в транзитную страну – примерно 3 млрд сомони.



В энергетической сфере сданы в эксплуатацию новые мощности по производству электрической и тепловой энергии, в том числе тепловые центры Душанбе 1 и 2, одновременно с этим началась первая фаза реконструкции гидроэлектростанций "Нурек", "Сарбанд" и "Кайраккум".



В транспортной сфере завершены реконструкции дорог Восе - Ховалинг, Сайрон - Карамик, Душанбе - Турсунзаде - граница Узбекистана, возведение участка железной дороги Вахдат - Яван, продолжается строительство современных терминалов Кульма, Гулистон, Нижний Пяндж и Бободжон Гафуров, реконструкция автодорог Душанбе - Бохтар, Худжанд - Исфара, Куляб - Шамсиддини Шохин, Шкев - Калаихумб, Темурмалик - Бальджуван - Ховалинг.



Согласно перспективным планам, предусмотрены возведение и реконструкция автомобильных и железных дорог, возведение терминалов, организация транспортных коридоров, развитие производственных и социальных инфраструктур.



Уважаемые присутствующие!



На новом этапе развития приоритетом должна быть целеустремленность к улучшению предпринимательского и инвестиционного климата и привлечению иностранного капитала, прежде всего, к направленному на экспорт и импортозамещающему производству.



Только развитие производственного предпринимательства может способствовать созданию постоянных рабочих мест, повышению уровня и качества жизни населения и укреплению конкурентоспособности нашей страны в перспективе. Правительство страны принимает необходимые меры для развития производственного предпринимательства, с этой целью были также расценены как важные реформа налоговой системы и администрирование экономики в перспективе.



Выражаю уверенность, что вклад каждого члена общества и представителей партнеров по развитию в решение вопросов, связанных с реализацией стратегических целей страны и намеченных приоритетов в рамках Целей устойчивого развития, будет неуклонно расти, их участие в процессе обеспечения развития и повышения качества и уровня жизни населения страны станет весьма значительным.



В связи с этим министерствам, ведомствам и исполнительным органам государственной власти областей, городов и районов необходимо принять действенные меры по выполнению разработанных программ в течение 2018-2020 годов.



Кроме этого, Министерству экономического развития и торговли поручается:



1) С целью подготовки качественного годового отчета по реализации Среднесрочной программы развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы совместно с соответствующими министерствами и ведомствами, привлечением экспертов и в сотрудничестве с партнерами по развитию до конца текущего года совершенствовать операционную схему данной программы путем определения промежуточного, итогового и оценочного индикатора в рамках сфер.



- разработать в новой редакции Положение Национального совета по развитию при Президенте Республики Таджикистан с учетом требований, предусмотренных Национальной стратегией развития Республики Таджикистан до 2030 года и Целями устойчивого развития, согласно установленному порядку, в течение трех месяцев представить на утверждение.



- с целью определения уровня интеграции программ и стратегий сферы со стратегическими документами страны и Целями устойчивого развития совместно с соответствующими министерствами и ведомствами разработать перечень базовых показателей и принять необходимые меры по их реализации.



- активизировать деятельность межведомственных комиссий и рабочих групп в рамках Совета и всесторонне использовать предложенные рекомендации в дальнейшем совершенствовании методов реализации стратегических документов страны и проведения постоянного мониторинга.



- принять необходимые меры для подготовки в 2019 году промежуточного обзора реализации Среднесрочной программы развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы и подготовки почвы для разработки второй фазы реализации Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года.



2) Секретариату Национального совета по развитию при Президенте Республики Таджикистан, как координатору процесса реализации стратегических целей страны, поручается обеспечение координации и отслеживания хода реализации данных целей.



3) Статистическому агентству при Президенте Республики Таджикистан:



- совместно с соответствующими министерствами и ведомствами и в сотрудничестве с партнерами по развитию разработать механизм определения уровня средней прослойки с учетом специфики страны и реализовать его с начала 2019 года.



4) До 1 апреля 2019 года совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами и в сотрудничестве с партнерами по развитию завершить классификацию основных показателей Целей устойчивого развития, относящихся к отдельным экономическим сферам, обеспечить процесс их национализации и представить для анализа в Министерство экономического развития и торговли РТ.



5) Отраслевым министерствам и ведомствам, исполнительным органам государственной власти областей и города Душанбе поручается на дальнейших заседаниях Национального совета по развитию представить на рассмотрение ход реализации отраслевых и региональных программ и стратегий, которые обеспечат прогресс экономики страны и будут способствовать достижению целей и приоритетов страны.



Уважаемые члены Совета!



Уважаемые присутствующие!



В завершение хотел бы с уверенностью заявить, что в процессе дальнейшей реализации стратегии и среднесрочной программы развития, которые олицетворяют направления и приоритеты развития страны, роль стратегических партнеров будет еще значительнее.



Желаю каждому из вас здоровья и успехов в работе.



Спасибо. Источник - president.tj

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