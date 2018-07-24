Кучеряво живут. Экс-первый замМЧС РФ Шляков задержан... за попытку продажи должности губернатора

20:50 25.07.2018 Генерала МЧС Шлякова заподозрили в афере с продажей поста губернатора



Бывшего первого замглавы МЧС России генерал-полковника Сергея Шлякова заподозрили в мошенничестве при продаже поста губернатора одного из регионов за 1 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



При этом на деле у генерала не было возможности посодействовать в покупке высокого поста, отметил собеседник агентства.



Ранее 25 июля СМИ сообщили о задержании Шлякова. Cообщалось, что его доставили на допрос по делу о хищении средств при госзакупках.



Шляков стал самым высокопоставленный генералом в России, задержанным по уголовному делу за последние годы. Он стал первым замглавы ведомства в 2013 году и был освобожден от должности в 2015 году.



По словам источников, у него был конфликт с экс-главой МЧС России Владимиром Пучковым. После ухода из министерства Шляков официально нигде не работал. Источник - известия

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