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|Украина срочно закупает в Узбекистане хлор для очистки питьевой воды
20:45 25.07.2018
Узбекистан в ближайшее время начнет поставки хлора для питьевой воды в Украину. Об этом во время селекторного совещания по подготовке к новому отопительному сезону сообщил министр регионального развития Незалежной Геннадий Зубко.
Украина постепенно решает кризисную ситуацию в сфере обеспечения населения питьевой водой.
Отметим, что в Украине возник кризис с обеспечением водоканалов жидким хлором вследствие остановки еще в середине июня единственного украинского производителя этой продукции - ООО "ДнепрАзот".
По мнению министра регионального развития, возникновению проблемной ситуации с водой в Украине способствовало также и ненадлежащее исполнение местными властями своих обязанностей по контролю за функционированием критической инфраструктуры.
На сегодняшний день несколько водоканалов уже перешли на использование для очистки воды жидкого хлора румынского производства.
Еще одним поставщиком этого реагента в Украину станет Узбекистан.