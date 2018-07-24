Мазила Озил. В Германии затравили футболистов турецкого происхождения

19:33 25.07.2018 Звезда сборной Германии стал жертвой либеральных ценностей

Ни команда, ни футбольный союз не защитили полузащитника Месута Озила от буллинга



Андрей Резчиков



"Это один из лучших футболистов Германии. Но его критикуют за то, что он не поет со всеми гимн", – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя травлю Месута Озила. Ранее он со скандалом ушел из сборной – немцы не могли простить ему встречи с Эрдоганом. Теперь критике подвергаются и другие звезды футбола – уже за встречу с Путиным.



В Германии разрастается скандал вокруг футболиста национальной сборной Месута Озила. Он ушел из команды вскоре после своей встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, обвинив немцев в расизме.



По происхождению Озил турок. После совместной фотографии с Эрдоганом началась его травля, резко усилившаяся после фиаско на чемпионате мира по футболу. Как известно, немцы, завоевавшие золотого предыдущего мундиаля, на этот раз не смогли выйти из группы, проиграв даже Южной Корее, что стало для страны настоящим унижением. Главным виновником этого поражения был объявлен Озил, причем это мнение поддержали руководители Немецкого футбольного союза.



Озил в ответ объявил, что в подоплеке травли лежит расизм. "Расизм никогда, никогда не должен быть приемлем", – заявил он.



О том, насколько этот скандал отражает перемены в сознании немецкого общества, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал научный директор Германо-Российского форума Александр Рар.



ВЗГЛЯД: Александр Глебович, как вы оцениваете уход Озила из национальной команды? Почему футболист подвергся такой травле?



Александр Рар: Это отражение немецкой действительности, немецкой истерики, которая зашкаливает все последние годы. Это один из самых лучших футболистов в Германии. Но его критикуют за то, что он не поет со всеми гимн – и многим это казалось подозрительным.



Сам Озил говорил, что молится в это время, потому что мусульманин. И главный его "порок", за который его все критикуют, – что он сфотографировался с турецким президентом. Если бы человек французского происхождения, играющий в немецкой сборной, сфотографировался с Макроном, на это никто бы внимания не обратил.



Но поскольку в Германии сложилось мнение, что Эрдоган – диктатор, то вся эта "моральная ответственность" зашкаливает. За фотографию с турецким диктатором от Озила требовали покаяться еще во время чемпионата. Он на это долго не откликался, а сейчас ответил – и ответил обидчиво. Можно предположить, что теперь он примет турецкое гражданство.



Лично я на стороне футболиста. Считаю, что это его абсолютное право – встретиться с президентом Эрдоганом, с человеком, которого очень уважают в Турции. Тем более что предки Озила из Турции.



Кстати, Лотара Маттеуса, знаменитого футболиста, который в прошлом выступал за сборную Германии, уже критикуют за встречу с Путиным.



Немцы просто не понимают, что у человека, который интегрируется в их общество, есть полное право сохранить свою душу, свое сердце. Он ведь тесно связан с другой культурой, с той культурой, в которой он тоже может быть воспитан. Но в Германии, к сожалению, сегодня царит другой дух. Я думаю, все это связано именно с Эрдоганом. В Германии считают, что он выступает против либеральных ценностей – и вот на этом уровне идут баталии.



Этот скандал приобретает все новые и новые обороты. Это ведет к дальнейшему отчуждению многих турок, многих русских, которые живут в Германии и считают себя немецкими "подданными", но в то же время хотят оставить за собой право остаться приверженцем другой культуры и другой цивилизации. Во многих странах это возможно, а в Германии сегодня почему-то нет.



ВЗГЛЯД: Озил напомнил, что родился и всю жизнь прожил в Германии, платит налоги, выиграл вместе с национальной сборной прошлый чемпионат мира. Но, по его словам, все равно остается для немцев чужим, мол, когда выигрывает – он свой, а как проигрывает – сразу мигрант.



А. Р.: Думаю, что он не преувеличивает. Я достаточно эмоционально говорю об этом, потому что как человек русского происхождения тоже все это испытываю в Германии. Во многих других странах я этого бы не испытывал. Немецкое общество требует безукоризненной интеграции.



Немцы в большинстве своем говорят, что они мультикультурные, но когда нужно смотреть правде в глаза, у них проявляется точка зрения, что в первую очередь нужно быть немцем. Германия – очень сложная страна в плане интеграции, требует полного подчинения немецкой идентичности, этическим и моральным ценностям.



ВЗГЛЯД: Отразится ли скандал на позиции правительства по мигрантам?



А. Р.: Власти принимают беженцев, считая, что рано или поздно им предстоит погрузиться в либеральную систему ценностей, которая превыше всего. Официально ничего не изменится.



Скорее это будет преподано как урок, как нажим на мигрантов и отразится на новых беженцах, которые хотят интегрироваться. Они поймут, что от них будут требовать полного отречения от их прошлого. И люди на это не пойдут. Германия уже стала страной мигрантов, но многие хотят иметь две души, два сердца. Так что эта история с Эрдоганом будет иметь продолжение.



А. Р.: АдГ какие-то голоса, может, и получит. Она как раз требует, чтобы немецкий национальный дух был превыше всего. Источник - Взгляд

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