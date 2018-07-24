|Определены границы ново-образованной Туркестанской области Казахстана
19:25 25.07.2018
Утверждены границы Туркестанской области
Территория Туркестанской области составляет 11 608,6 тысяч гектаров.
Границы Туркестанской области установлены путем исключения из ее территории земель города Шымкента общей площадью 116280,0 га, сообщается в постановлении Премьер-министра РК.
"В соответствии c подпунктом 1-1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить границу Туркестанской области путем исключения из ее территории земель города Шымкента общей площадью 116280,0 гектара согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Акимату Туркестанской области принять меры, вытекающие из настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования", - говорится в постановлении.
Территория Туркестанской области составляет 11 608,6 тысяч гектаров.
Расстояние между самыми северными и южными участками по прямой составляет 600 км.