Экс-кыр-президентша Роза Отунбаева предлагает учредить Фонд расследовательской журналистики и готова внести в него 1 млн сомов своей пенсии

18:34 25.07.2018 После похорон журналиста Эгизбаева. Послесловие



Роза Отунбаева



Похоронили Улана в селе Кок-Жар Кочкорского района. Обычное кыргызское село, правда живут здесь более трех тысяч жителей. Двухэтажная новая школа, в которую он успел походить четыре года после ее сдачи в действие находится совсем рядом с его домом. Улан родился в 1990 году, когда распадалась та большая держава и рождалась наша республика. Он рос вместе со страной, ему было столько, сколько лет независимому Кыргызстану, он – плоть от плоти новой страны. Он есть и останется лицом и духом нашей молодежи, тех, в чьих руках будет судьба страны на протяжении всего 21 века. Улан и его поколение – способные, целеустремленные, технически грамотные, заточенные патриотизмом молодые. Они хотят изменить Кыргызстан, жить в другой стране - свободной, развитой, со всеми современными условиями жизни для себя, для своих детей, для всего народа.



Этот худенький, собранный, динамичный парень удивил меня своим профессионализмом еще когда делал свою дипломную работу: часть отснятой пленки оказалась "запоротой", он вместе с оператором появились у меня в кабинете повторно, ничуть не уступая по коду поведения съемочной группе СNN или Аль-Джазира, быстро развернули камеры со светом, задали вопросы, все по-деловому записали, извинились за беспокойство и, в считанные минуты собрав всю технику - штативы, камеры - покинули наш офис.



Тема жайлоо была близка его сердцу, это его стихия, он там вырос, посмотрите видео, записанное в этом июле на пастбищах Ак-сая и Арпа, куда он поехал заснять жизнь чабанов, их детей в наших садиках на жайлоо: дух захватывает как он "летит" на лошади наперегонки с ветром, настоящий жигит!



В свои 28 лет он потряс сознание всей страны! Можете представить себя в свои 28 лет, где вы были, что делали, чего достигли? Он и его братья по перу положили начало новой кыргызской журналистики: честной, борющейся и сражающейся за справедливость, против лжи, воровства, коррупции. Он не жалел себя, работал без передыху, спешил успеть, поднял столько острых, животрепещущих вопросов странового масштаба, каждый час был на передовой политического дня. В самом последнем посте перед смертью на Иссык-куле его острый глаз "засек" факт: кто может себе позволить скутер в 500 сомов за 5 минут, ведь это цена одного рабочего дня человека с зарплатой в 15000 сом? А сколько крупных резонансных тем он "вздыбил" только за последний год?!



Лучшая память об этом бесстрашном журналисте, который смело, скорее дерзко, прямой наводкой, но, на удивление, спокойным тоном и ясным доступным слогом поднял десяток больных тем дня – это доведение до конца, до возмездия всех начатых им дел. Ведь многие их этих дел журналисты поднимали не первый раз, два и более года назад и никакой реакции! Власть заминала проблемы, журналистов придавливала исковым молохом, иных вышвыривала с работы, выгоняла за границу. Общество услышав о злодеяниях, повозмущавшись вдоволь, пожимало плечами, почему-то, мол, ничего из этого не вышло. Так и жили. Так и живем.



Борьба с коррупцией, которую Президент С. Жеенбеков обещает не прерывать, это тяжелейший долгий бой, многосерийный; силы одного человека, пусть даже самого главного в стране, не хватит! Это командный труд, работа с оркестром, в котором есть роль первой скрипки. Можно без преувеличения сказать, что такой первой скрипкой оказался Улан Эгизбаев! Об этом льется беспрерывная "река" соболезнований в Интернете, восторженных отзывов его короткой, но яркой творческой жизни.



Не могу не признать, есть другие отчетливые голоса в хоре независимой печати республики, поднимающие темы коррупции. Но не каждая газета, сайт, ТВ канал, особенно правительственные, как ни странно, встает под знамена Президента в борьбе с коррупцией. Не могут? Не по силам? Не хотят? Не считают это долгом?



В настоящем оркестре все взаимосвязано, крепко спаяно: оркестр и ведущие сольные музыкальные инструменты друг без друга не смогут успешно сыграть сложную музыку. Роль журналистов в этом оркестре борьбы с коррупцией незаменима!



Улан сыграл свою партию блестяще, сможет ли кто продолжать эту работу на такой высоте?! Он был не просто бесстрашным, принципиальным, он дотошно на фактах обосновывал свои разоблачения, безошибочно показывал то место, где "собака зарыта", выводил на гора "героев". Возьмите последний сюжет с могильниками: схемы многолетних циничных злоупотреблений на кладбищах вскрыты, главные действующие лица на поверхности, надо их только назвать и привлечь к ответственности. Ан нет, молчат. Почему нет реакции власти на разоблачения прессы?



А ведь это закон жизни демократического общества: власть непременно и как можно скорее дает отклик на выступления СМИ! Почему власть не дает реакцию на публикации многочисленных земельных махинаций, ряд из которых поднял и Улан Эгизбаев?! Не только в таможне, на железной дороге или при строительстве дорог стоит искать выводящие в карман чиновников многомиллионные коррупционные трубки. Когда мы услышим как и куда разворачивается дело с "Ихласом" и демонстративным строительством жилых домов на самых заветных участках вдоль магистрали Айтматова? Кому и как была распродана лакомая земля выше Южной магистрали вплоть до госрезиденции "Ала-Арча"? Как случилось, что незаметно исчезло историческое здание гостиницы Ала-Тоо у железнодорожного вокзала, вместо которого строится очередной элитный жилой дом?! Почему снесли здание ресторана "Нарын" на площади Победы? Кто и какую ответственность за это несет?



Почему историческим центром города столь бесцеремонно управляют манкурты из мэрии и горархитектуры: безжалостно сносятся дома разных периодов в истории города, их места продаются под безликие архитектурно убогие высотки! Сумеем ли мы сохранить проспект Эркиндик, неразрывно связанный с именами и жизнью исторических личностей Кыргызстана, с местами, где они жили и работали перед лицом наглых "уплотнений" и цинично неприкрытой скупки квартир дельцами в старых домах с целью продажи их под корень для возведения новых многоквартирных высоток. Мы, горожане, требуем создания "золотого кольца" Бишкека с сохранением исторического центра города, как это сделано повсюду в мире, ближайший пример - Алматы!



По ряду сюжетов, поднятых У.Эгизбаевым, надо признать, были открыты уголовные дела, получили общественное порицание: это касается реставрации Исторического музея, не оцененного до конца музейного экспоната мумии и др.



Молодые могут научить умудренных жизни многому, особенно в динамично изменяющейся, пронизанной инернет-технологиями жизни. Мы остаемся "чайниками", не "догоняем" молодых. Изобразительный ряд на экране убедительно раскрывает тему, разоблачает сокрытое. Именно поэтому Улан всегда работал в жанре видеосюжетов, что он считал предпочтительнее письменного расследования. А это требует синергии мысли и изображения, здесь не обойтись без умелого владения техникой.



Расследовательская журналистика во всем мире – боевой авангард этого ремесла, самый сложный, трудоемкий, затратный по времени, тщательности выверки, он требует больших средств. И результат не обманывает ожиданий! Лучшие образцы современной журналистики – это мировые разоблачения в политической, экономической, социальной жизни всех стран. Делается это в связке разноплановых экспертов, работают нередко несколько человек над раскапыванием запутанных ходов.



Улан Эгизбаев оказался одним из самых эффективных наших тележурналистов. Ему мы обязаны прекрасными телесюжетами и короткометражными фильмами, получившими престижные премии на известных мировых киноконкурсах, они прославили Кыргызстан, наших простых соотечественников. Однако огромная заслуга Улана в другом - он поднял на небывалую высоту расследовательскую журналистику в телевизионном поле! Задача сегодня - держать эту планку и развивать это направление в целях эффективной борьбы общества против коррупции, ради прогресса общества. Это обещают азаттыковцы, спаянность которых после гибели Улана стала еще более очевидной. Это касается не только журналистов этого коллектива. Речь обо всех, будь они в городе или на селе, в центре или в регионах.



Время развития расследовательской журналистики настало. Самое время! В борьбе с коррупцией ее значение первостепенно. Предлагаю в этой связи создать Фонд расследовательской журналистики, это денежная копилка, куда будут собраны средства от всех наших граждан, кто не просто будет со стороны наблюдать за действиями властей, но конкретно помогать выявлению всех злодеяний, которые творятся перед нашими глазами несмотря на наказания. Работа Фонда должна быть прозрачной, управление под присмотром совета из независимых, уважаемых людей, экспертов. Устав, учредительные документы Фонда будут подробно еще обсуждаться с журналистами, при этом мы приветствуем любые деловые идеи и предложения со стороны общественности на этот счет. Вношу в качестве первоначального взноса работы этого Фонда один миллион сомов моей пенсии – предмета давних досужих разговоров. Обращаюсь ко всем согражданам, кто хочет реальных изменений в стране, хочет конкретно помочь выйти на путь устойчивого прогресса, внести свой вклад в копилку Фонда.



Мы должны поддерживать опасную, нелегкую работу журналистов, дамоклов меч должен догонять и виснуть над головой коррупционеров, как бы они не ухищрялись уйти из-под него. Наш дом зарос тиной, завален грязью, хламом, отходами, этим пользуются нечистые на руку люди. Пока мы строим, другие воруют, крадут народные ресурсы. Наша земля, наше жилище требует большой чистки и стирки!



Увидеть и разоблачить это лучше всех могут журналисты. Эта работа требует поддержки граждан – моральной и финансовой. Власть должна проявлять непреклонную политическую волю, оказывать постоянное посильное сопровождение и патронаж этой работы.



Провожая в последний путь Улана, каждый из нас перебирает в памяти встречи и беседы с этим необыкновенно деликатным, но сильным как стальной прутик, умным и талантливым молодым человеком. Он - возраста наших детей. Но как многое он сумел сделать в свои 28 лет! Он потряс всю страну. Он – наш Данко! Он обозначил силу и высоту кыргызской журналистики. Он был чист, справедлив, он был самой Правдой.



Коллектив радио "Азаттык" объявили о стипендии имени Улана Эгизбаева для лучших выпускников школы в селе Кок-Жар, родном селе Уланбека. Звучат идеи об учреждении ежегодной премии для журналистов имени Улана Эгизбаева. У него было много идей, планов. Многое осталось недоконченным на его столе, в компьютере. Он работал изо всех сил, чтобы изменить страну, он показал всем нам пример служения Родине. У Азаттыка, у всей кыргызской журналистики есть высота, с которой нельзя сойти вниз, надо идти дальше вверх, выше. Источник - akipress.org

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