В Ташкенте снесли башню с часами - копию мемориала памяти жертв 11 сентября в Нью-Йорке

16:33 25.07.2018 Часы в центре Ташкента (на фото слева) оказались копией мемориала в память о погибших в результате теракта 11 сентября 2001 года (справа), который установлен в Нью-Йорке.



Администрация города Ташкента демонтировала башню с часами, которая была установлена на прошлой неделе возле гостиницы Grand Mir Hotel (бывшая гостиница "Россия"). Такое решение было принято в связи с тем, что курант оказался плагиатом.



Появление в центре узбекской столицы башни с часами, являющейся копией мемориальных часов в США в память о погибших в результате теракта 11 сентября 2001 года, вызвало бурную дискуссию в узбекском сегменте социальных сетей.



После того, как пользователи Facebook"а и ряд столичных активистов обвинили в плагиате администрацию города Ташкента, во второй половине дня 24 июля рабочие снесли желтую башню с часами, установленную неделю назад возле гостиницы Grand Mir Hotel (бывшая гостиница "Россия").



Пользователь Facebook"а Vitaliy Khalzunov написал, что создатели башни с часами в центре Ташкента скопировали мемориальные часы, установленные в Нью-Йорке в память о погибших в результате теракта 11 сентября 2001 года. "Даже надпись "Time to remember" умудрились 1 в 1 написать. Это даже не безвкусица.. это.. это преступление во всех смыслах для дизайнера, который делал этот макет. Это дно. Оно пробито", – возмутился пользователь Facebook"а.



Блогер из Ташкента Мурат Сарсенов сказал, что администрация Ташкента должен объяснить причину установления в центре города конструкции, являющейся копией мемориала в США, установленного в Нью-Йорке в память о погибших в результате терракта 11 сентября 2001 года.



Однако сотрудники столичной мэрии не пожелали отвечать о причинах установления в центре узбекской столицы башни с часами, лишь добавив, что принято решение о сносе конструкции. Источник - centralasian.org

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