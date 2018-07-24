 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Полиция - это просто часть общества, и болезни у них одинаковые, - Д.Ашимбаев
16:00 25.07.2018

Роман Иванов, 25 июля 18

Трагическая гибель талантливого фигуриста Дениса Тена поставила ребром ряд вопросов, и один из них - качество работы полиции.
Сегодня силовики не борются с преступностью, а зарабатывают деньги, считает политолог Данияр Ашимбаев. И в ближайшем будущем изменить что-нибудь уже не получится, потому что выросло молодое поколение с соответствующим менталитетом и ценностными установками. Об этом он рассказал в интервью порталу 365info.

Часть культурного кода
- Данияр, тема плохой работы всех силовых структур в нашем обществе поднимается регулярно. И претензий всегда довольно много, начиная от взяточничества и заканчивая обычной некомпетентностью. Неужели все на самом деле так плохо?
- Плохо, и ничего другого нам ожидать вообще не следовало. Во многом нынешняя ситуация была предопределена - и ведомственные противоречия, и коррупция, и сращивание силовиков (и не только) с криминалом
Все это последствия исторического развития со своими традициями: непотизмом, неформальным решением вопросов и так далее.
Можно даже назвать это частью культурного кода. Например, такая традиция из прошлого, как барымта с последующей откочевкой. Речь фактически о грабеже, но ни в одном учебнике, ни в одной книге это слово так не переводилось. То есть нигде самому термину "барымта" не придается негативный отрицательный смысл. А сегодня примерно то же самое делают наши беглые олигархи. И не только беглые. Деньги выкачиваются отсюда и увозятся подальше.
Кроме того, действует заложенная схема "откупа" из традиционного законодательства
То есть за каждое преступление виновный отдает какое-то число баранов и лошадей, на этом все. Сейчас, конечно, другие формальные юридические особенности, но в основном это именно она.
- Давайте все-таки вернемся в сегодняшний день…
- Примерно в начале "нулевых" из криминальных новостей практически пропали сводки об арестах и задержаниях, скажем так, представителей "классической преступности".
Не стало рэкетиров, пропали наркоторговцы с грабителями и тому подобный элемент. Зато в тех же сводках резко увеличились аресты силовиков, причем за преступления именно в тех сферах, где они должны были их раскрывать. Грубо говоря, работники спецслужб попадались на заказных убийствах, таможенники - на контрабанде, и все вместе - на взятках
Бандитский же разгул 90-х пропал. Причем периодически бывшие герои тех публикаций мелькают, но исключительно как деловые партнеры высокопоставленных офицеров.
Вот недавно был скандал с незаконной добычей, переработкой и торговлей нефтью в Актюбинской области, по которому были арестованы офицеры МВД. Или пример Хоргоса.
Так что сейчас можно сделать вывод: правоохранительная система в конкурентной борьбе победила организованную преступность… и заняла ее место.

Сломать эту систему уже не получится
- Какое-то время назад силовики "занимались перекрестным опылением", то есть наживались на всем, что подвернулось под руку. Но после "войн структур" в конце прошлого десятилетия сферы распределили по ведомствам и полномочия закрепили. Если раньше кто-то и "хапнул", конкурирующая контора вполне могла его за это и посадить.
Теперь же жесткое распределение - каждый занимается своим "огородом" и не лезет в чужой. Как итог, все громкие аресты имеют только политическую подоплеку.
- Что-то можно сделать, как-то сломать эту систему? Серией реформ, кадровых перестановок и так далее.
- Начнем с того, что силовики рассматривают бизнес в целом и прежде всего его теневую часть как кормовую базу
Учитывая, что Казахстан территория транзитная и через нас проходит, например, поток наркотиков и человеческий трафик, крышевание" всего этого стало одним из наиболее значимых источников обогащения.
За эту базу идет конкурентная борьба, в пищевой цепочке уже присутствуют очень высокие "звенья" - как в силовых структурах, так и на политическом уровне. И какие-то отдельные кадровые перестановки процесс не остановят и ситуацию не изменят
Особенно если учесть, что у молодежи уже соответствующий менталитет, традиции и взгляды на жизнь. Холмсов и Анискиных ожидать уже не приходится. Отдельные аресты и даже "разгон" ведомств или нацкомпаний тоже уже не дадут результата. Кто бы ни пришел взамен - рано или поздно тоже встроится в эту пищевую цепочку. Как бы обидно ни было, но думаю, что эта система слому уже практически не подлежит.

Полиция - это просто часть общества, и болезни у них одинаковые
- Почему так происходит?
- Болезни силовых структур очень тесно связаны с проблемами самого общества. В частности торжество неформальных связей над формальными. То есть что бы ни говорил закон, чего бы ни требовал, всегда есть масса неформальных способов обхода этих требований.
Мало того, всплывают и другие проблемы. Сейчас получилось так, что проводимая либерализация и гуманизация законодательства играют на руку преступности
Но его ужесточение уже будет выгодно коррупции. У нас и так огромное количество возбужденных дел не доходит до суда.
Помню, лет пять-шесть назад финпол ежедневно на своем сайте сообщал о 10-20 возбужденных за день уголовных дел! А вот рубрика "судебные приговоры" была раз в двадцать меньше.

Дела просто закрывались, пропадали и тому подобное
При этом есть определенный уровень, на котором уголовные дела вообще не возбуждаются. Или взять наших олигархов - мы все прекрасно понимаем, как возникли их капиталы. Но вот уголовное преследование возможно опять-таки только по политическим мотивам.

Сегодня у нас появился огромный слой неприкасаемых
Сначала речь шла об одном-двух, потом об их помощниках, родственниках, свите и так далее. В итоге теперь это огромная прослойка, которая стоит над законом и обществом и может позволить себе все.
Сейчас хотят не бороться с преступниками, а встроиться в пищевую цепочку
- Тем не менее, многие утверждают, что "рецепты" есть - и они должны помочь.
- Есть, конечно, рекомендации, но они малоэффективны. Например, в борьбе с коррупцией надеются на всеобщее декларирование доходов, но тут масса обходных путей. Всегда найдется несколько племянников, на которых можно оформить имущество.
Можно силовиков периодически перебрасывать из региона в регион, чтобы они не успевали срастись с местными элитами и криминалом. Это старая практика, в том числе и советская. Можно создавать новые спецорганы, как в свое время Государственный следственный комитет. Но все это будет давать только краткосрочный эффект.
Какой бы импульс не был заложен в начале, он угаснет. Потому что все равно все стремятся войти в "пищевую пирамиду". Очень мало случаев, когда в органы идут бороться с преступностью, в большинстве своем хотят там зарабатывать.
Можно проводить сотни реформ, кадровые чистки, снять Касымова и еще кого-нибудь. Но будет ли другой человек эффективнее? Раньше так и делали - что-нибудь поменялось? В конце 90-х, помню, постоянно проходили заседания комиссии по борьбе с коррупцией при президенте, совета безопасности. На них рассматривались проступки должностных лиц. И практически все из них после небольшой опалы продолжали карьеру и даже пошли в рост
Как-то задержали районного акима с поличным при получении взятки. Меченые купюры, видеосъемки, понятные - все как положено. Через какое то время дело переквалифицировали на мошенничество. Якобы аким взял деньги за работу, которая не была в его юридической компетенции. А потом дело вообще закрыли за примирением сторон. Схема старая и не только наша - она есть практически во всех странах.

Независимые - это когда ничего не зависит
- На общество тоже надежды мало. Вспомните, сколько поднималось скандалов в социальных сетях. А какой они давали реальный эффект? Кроме того, сейчас научились и общественное мнение обрабатывать в соответствующую сторону. Например, привлекая блогеров. Далее, на медийном уровне есть определенная договоренность, что какие-то темы пресса самостоятельно не прорабатывает.
И если в квази-оппозиционных изданиях появляется скандальная публикация про коррумпированного кого-нибудь, то это не журналистское расследование, а большей частью заказной слив компромата на конкурентов
В этих условиях стране приходится жить и работать.
- А это все конкретно наша специфика, или у других тоже есть?
- Грубо говоря, это восточная схема управления, хотя есть и западные особенности. Например, манипулирование общественным мнением. Там тоже имеется своя пищевая цепочка, на вершине которой стоят транснациональные корпорации. Всем остальным говорят о либеральных ценностях, гуманизме, независимой прессе и так далее, но основ системы все это не затрагивает.
Кстати, нам ставят в пример правоохранительную систему на Западе. Но и там есть коррумпированные силовики, конгрессмены, крышующие преступность, и так далее, и тому подобное. Это и их реальность тоже.

Источник - 365info.kz
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