Здесь был Мирзиеев. Благоустройство ташкентских махаллей начали с "президентского" квартала

15:38 25.07.2018 В Чиланзарском районе Ташкента есть 20 квартал, он же – Д-20. На протяжении многих лет квартал этот имел сомнительную репутацию одного из самых "хулиганских" мест. Ситуация здесь была криминогенной еще с советских времен. С тех же пор дошли до нас серые неблагоустроенные здания (большинство из которых построили еще в 60-е годы прошлого века), а также множество коммунальных проблем.



Однако время идет, и сейчас Д-20 узнать почти невозможно. Сегодня это, наверное, один из самых зеленых, обустроенных и современных массивов узбекской столицы. Квартал изменился, потому что с него стартовала нашумевшая программа "Обод Махалла" ("Благоустроенная махалля"), о которой, судя по комментариям в соцсетях, большинство горожан отзывается нелестно.



Под камерами безопаснее



Первое, что бросается в глаза в обновленном квартале – необычная чистота во дворах и тротуарах, яркие оборудованные детские и спортивные площадки, ухоженные газоны и палисадники, утопающие в густой зелени и цветах. В каждом дворе, окруженном жилыми многоэтажками, стоят разукрашенные беседки, где и в непогоду можно распивать чаи. И даже вода в арыках здесь чистая, хоть сейчас запускай рыбок…



Жители двух махаллей 20 квартала ("Катта хирмонтепа" – 28 жилых объектов и "Яккатут" – 32), похоже, довольны нововведениями. Такая благоустроенная инфраструктура имелась раньше только в современных коммерческих массивах. Теперь старые гаражи снесли, вместо них оборудовали парковочные места, снабженные видеонаблюдением. Далеко не все согласны были со сносом гаражей, но позже выяснилось, что парковки ничуть не хуже, а в смысле безопасности даже надежнее. 160 видеокамер по периметру делают свое дело. После того, как благодаря им выловили пару нарушителей, преступность пошла на убыль. Не говоря уже о том, что гаражей, конечно, на всех не хватало, и тротуары раньше были заставлены машинами. Теперь такого нет.



Президент соседей не забывает



Махалля "Катта хирмонтепа" - это шесть товариществ частных собственников жилья (ТЧСЖ). Два ТЧСЖ– "Ором-Коммуналчи" и "Ором-Сервис плюс" - обслуживают 7 домов, ими руководит директор Халида Баратова. Еще шесть товариществ, в которые объединено 21 жилое здание, - входят в компанию "Belyalov Kommunalchi" Наримана Белялова.



– Работы по наведению порядка на территории у нас идут уже не первый год, фасады домов обновляются перманентно, – говорит Халида Баратова. – Ремонт коммуникаций в подвалах наших семи домов мы уже завершили, все металлические трубы заменили на пластиковые. Во всех домах полностью отремонтированы подъезды, поставлены пластиковые окна, фрамуги с козырьками от осадков, заменены кровельные покрытия. Так что коммунальных проблем у наших жителей на данный момент практически нет.



Задуманный президентом проект с образцово-показательными махаллями заработал после того, как Шавкат Миризиеев приехал в квартал 12 апреля 2017 года и ужаснулся его "серости". По его мнению, с советской поры тут почти ничего не поменялось.



– Оказалось, президент хорошо помнил, как у нас было в те времена, – говорит Баратова. – Свою студенческую молодость он провел здесь, жил на съемной квартире в махалле "Яккатут" (в 1990-е она называлась "Навруз"). Он и сейчас не забывает тех людей, своих соседей, помогает им. Определяя объем будущих работ, Шавкат Миромонович сказал: "Нам надо сделать так, чтобы люди в махаллях были довольны социальными условиями".



Словами дело не ограничилось. По личному распоряжению президента государство спонсировало в Д-20 немалую часть работ, а именно: ремонт фасадов трех жилых многоэтажек из семи, ландшафтное озеленение дворов, сооружение детских и спортивных площадок, установку беседок, фонтанчиков, скамеек у каждого подъезда и стандартных урн для мусора.



Но это лишь часть расходов. На остальное благоустройство "Ором-Коммуналчи" и "Ором-Сервис плюс" оформили кредиты сроком на 10 лет: 143 миллиона ($18.4 тыс.) и 97 миллионов ($19.5 тыс.) сумов соответственно, под 9% годовых – до 1 июля, а после последнего повышения зарплат и пенсий – под 14%. Правда, по этим кредитам действует льгота – в течение трех лет можно выплачивать только проценты, не касаясь основной части кредита. Параллельно с этим ТСЧЖ продолжают выплачивать взятый ранее кредит в 25 миллионов 850 тысяч ($3.3 тыс.) сумов – за установленные у жилых домов 160 видеокамер.



Выплата кредитов ложится на жильцов. Уже были подняты эксплуатационные тарифы, в частности, за использование и обслуживание общего придомового хозяйства: сюда относятся подъезды, крыша, лифты, сантехническое оборудование и прочее. По словам председателя правления двух товариществ – "Ором-Коммуналчи" и "Ором-Сервис плюс" – Ниссо Каримовой, на данный момент за один квадратный метр площади приходится платить 700 сумов ($0.09) – деньги немалые. До повышения же плата равнялась 500 сумам ($0.06) за квадратный метр. Через два-три года тарифы, очевидно, придется повышать снова. Звучит не слишком оптимистично, но, по ее же словам, в центре города эти тарифы давно перешагнули порог 1000 сумов ($0.13) за квадратный метр.



На территориях обеих "экспериментальных" махаллей сейчас полностью заасфальтированы дороги, проложены новые бетонные стяжки, здесь заменили даже ирригационные лотки. Всюду новые фонари – ночью светло, как днем. По вечерам включаются сотни поливных мини-устройств для газонов. Рядом с двумя домами жители сообща построили небольшие гузары (места для общих собраний и совместных домовых мероприятий) со всеми подобающими атрибутами.



Госслужащим тоже досталось



После нашумевших инцидентов с повсеместной вырубкой в городе многолетних деревьев Д-20 удивляет обилием зелени. Здесь еще сохранилось множество необъятных чинар, которые, если не остановить их варварское уничтожение, скоро пора будет заносить в Красную книгу.



Да и сами жители квартала не пускают дело на самотек. Весной они высадили новые партии деревьев и кустарников. При этом еловые саженцы были не полуживые и худосочные, какие обычно сажают по указу сверху, а крепкие, красивые – даже июльское пекло оказалось им нипочем.



Впрочем, не стоит думать, что программа "Обод махалля" реализовывалась гладко. Поначалу здесь разгорелись прямо шекспировские страсти. Особенно когда райхокимият (районная администрация) через суд заставил снести более 58 незаконно возведенных пристроек, в том числе и принадлежавших государственным служащим. Законных оснований отстаивать собственность у хозяев не нашлось, тем более, что вопросом частной собственности в Узбекистане традиционно не очень-то обременяются. Так или иначе, теперь на этом месте – ухоженные цветники.



Квартиры все дороже



Этим, однако, дело не ограничилось. В ближайшее время в "Катта хирмонтепе" ожидается открытие нового махаллинского гузара. Здесь, помимо прочего, будет отдельный кабинет для сардора (местного участкового по профилактике), кассы для коммунальных платежей, а также общественная библиотека. Примечательно, что это, пожалуй, первое подобное заведение, где предусмотрены даже пандусы для инвалидов-колясочников.



Здание строится за счет спонсорской помощи местного предпринимателя. У инвестора свой интерес – здесь же будет расположен частный кардиологический центр, который окупит вложения.



Халида Баратова предполагает, что торжественное открытие нового гузара, скорее всего, состоится в конце августа-начале сентября – к очередной годовщине независимости. Предполагается, что на открытие приедет и президент Мирзиеев – оценить, насколько успешно реализуется экспериментальный проект.



– После всех перемен цены на жилье в нашем квартале резко пошли вверх, – говорит Баратова. – Если раньше однокомнатные квартиры оценивались примерно в $16 тыс., то теперь – не менее $22 тыс. Двухкомнатные же теперь – $27-30 тыс. без ремонта (против прежних $20-22 тыс.). Образовалось много желающих переехать именно сюда. И наоборот – некоторые из наших жильцов, которые собирались съезжать отсюда, уже успели передумать. Кстати, в этом году президент посетил соседний 19 квартал, находящийся через дорогу от нас. Теперь там также благоустраиваются сразу две махалли. Так что в рядах чиланзарских "образцовых" ожидается пополнение.



Зло или не зло?



Если к благоустройству квартала проявляет личное внимание президент, процесс происходит вполне симпатично и быстро. Конечно, и там не все идет гладко. Люди теряют гаражи и незаконно возведенные пристройки; выплачивать кредиты приходится всем жильцам, с которыми не слишком советовались, одобряя план по благоустройству.



Однако в списке проекта "Обод Махалла" есть и другие махалли, те, которые не привлекли внимания президента. По данным горадминистрации, о своем желании стать образцово-показательными заявили 88 махаллинских сходов. Так вот, многим из них райхокимияты не утвердили даже сметы на объем работ, так что амбициозные планы по реконструкции остаются пока только планами.



При этом, как выяснилось, многие жители вовсе не горят желанием присоединяться к проекту "Обод Махалла", боясь, что станет только хуже, а синицу в руках предпочитают журавлю в небе. И если будущее махаллей в Д-20 гарантировано хотя бы потому, что ими интересуется Мирзиеев, то остальным махаллям никто никаких гарантий не давал. В частности, непонятно, в какой степени будет государство участвовать в переделках – не исключено, что тут вообще все расходы лягут на жителей.



Местные власти пока пытаются успокоить народ, неуклюже обещая, что выгоды от проекта будет для жителей больше, чем убытка. Однако люди привыкли не доверять чиновникам и ждать от них всяческих подвохов. Поэтому в большинстве жилых массивов между жильцами и представителями власти идут так называемые локальные войны.



Однако и тут мнения тоже расходятся. Некоторые борцы полагают, что проблема не в самой идее "образцовой махалли", а в том, как именно она реализуется на местах.



Так, на фейсбучной странице журналиста Никиты Макаренко пользователь Муавоо Муавоон заявляет: "Господа осуждающие, вопрос не в самой идее, в реализации, пост внятно описывает, что проект реализуют неграмотно, с нарушениями и игнором мнения жителей, саботаж в чистом виде...". (Здесь и далее сохраняется орфография оригинала. – Прим. "Ферганы".)



Пользовательница Saodat Tursunova на прямой вопрос, является ли программа "Обод Махалла" злом, отвечает буквально следующее: "В этом исполнении зло, так как несет конкретный урон… Надо исправлять, хорошо что не молчат граждане. Спил деревьев, застройки внутри дворов, снос исторических памятников, отношение к людям как к холопам. Хорошо появились соцсети и фото/видеокамеры на руках – граждане пишут. Почему настолько не эффективна правозащитная система против вандализма и коррупции?"



Таким образом, от частного махаллинского вопроса обсуждение идет дальше. Становится очевидно, что, несмотря на прилагаемые усилия, страна до сих пор в значительной степени находится в режиме "ручного управления". Иными словами, пока тот или иной процесс курирует президент, проблем не возникает. Но стоит Мирзиееву отвернуться, как начинается развал, бесхозяйственность, коррупция и прочие привычные неприятности. И это, пожалуй, самый серьезный вызов, с которым нынче сталкивается Узбекистан. Таким образом, можно сказать, что главные проблемы будут решены лишь тогда, когда, наконец, заработают все общественные и государственные институты. В этом случае президенту уже не нужно будет лично участвовать в любом деле, чтобы гарантировать успех. Источник - Фергана

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