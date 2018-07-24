2-й ближневосточный фронт: Россию ввязывают в йеменскую войну, - "СП"

15:35 25.07.2018 2-й ближневосточный фронт: Россию снова ввязывают в войну

Нужна ли Москве еще одна кампания в Йемене



Андрей Полунин

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Сергей Марков



Лидер хуситов попросил президента РФ Владимира Путина помочь прекратить гражданскую войну в Йемене. Об этом говорится в письме, которое глава Высшего политсовета хуситского движения "Ансар Аллах" (поддерживается Ираном) Махди аль-Машат направил в Кремль, сообщает информагентство SABA.



В своем послании Аль-Машат обращает внимание на "агрессию против Йемена" и военную эскалацию со стороны коалиции стран под руководством Саудовской Аравии. По его словам, в развитии конфликта в первую очередь заинтересованы США, которые стремятся посеять хаос во всем регионе.



При этом Аль-Машат подтвердил стремление Йемена поддержать любые усилия, способные повысить шансы на мирное урегулирование конфликта.



Ранее лидер хуситов передал аналогичное послание президенту Франции Эммануэлю Макрону. Кроме того, он отправил телеграмму лидеру Китая Си Цзиньпину, в которой призвал Пекин приложить усилия для снятия осады территории Йемена со стороны ОАЭ и Саудовской Аравии.



Напомним: война в Йемене началась в марте 2015 года, когда силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией вторглись на территорию страны под предлогом возвращения власти президенту Йемена Абд-Раббу Мансуру Хади. С этого времени президент Хади и члены правительства проживают в Саудовской Аравии. Сейчас "Ансар Аллах" и ядро бывшей партии "Всеобщий народный конгресс" контролируют около 20% территории Йемена, в том числе столицу страны Сану. На этой территории проживает около 80% населения страны.



Несмотря на то, что официальной целью операции Эр-Рияда были объявлены достижение внутренней стабилизации и сохранение целостности Йемена, это государство стало еще одним плацдармом для террористов "Аль-Каиды" * и "Исламского государства" **. А к исходу трех лет войны в стране наступила гуманитарная катастрофа.



По данным ООН, с марта 2015 года по декабрь 2017 года в Йемене были убиты свыше 5,5 тыс. гражданского населения, более 9 тыс. получили ранения. 62% жертв связаны с авиаударами со стороны коалиции. 3 млн. человек остались без крова. 22,2 млн человек (две трети населения Йемена) нуждаются в гуманитарной помощи. Около 18 млн. страдают от недоедания, 8 млн. находятся на грани голода. У людей нет работы и денег на покупку продуктов: рост цен на муку составил 54%, на рис - 131%.



Гуманитарные организации, которые работают в Йемене, считают, что уберечь страну от катастрофы может только прекращение военных действий.



Еще в марте представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал "искать пути запуска мирного процесса без предварительных условий, а не заниматься поиском козлов отпущения".



Но процесс так и не запустился. Напротив, в июне арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией и ОАЭ, начала наступление на крупнейший город-порт Йемена Ходейда на побережье Красного моря. Для территории, которую контролируют хуситы, порт - единственная связь с внешним миром.



И вот теперь Москве, Парижу и Пекину предлагается включиться в урегулирование. Что стоит за письмом Аль-Машата, есть ли риск, что хуситы втягивают Россию в новую войну по образцу сирийской?



- Сирийская война была для нас не риском, а возможностью повысить авторитет страны, и параллелей с Йеменом я здесь не вижу, - считает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. - Война в Сирии решила огромное количество проблем России. И прежде всего - продемонстрировала высокий уровень профессионализма и мощи российских Вооруженных сил. Тем самым была предотвращена возможность провокаций против РФ с использованием обычных вооружений.



В 2014 году в западных элитах была популярна точка зрения, что Россия обладает ядерным оружием, но все равно применять его не станет, а сама по себе российская армия очень слаба. Раз так, почему бы не попробовать начать войну с Россией с применением обычных вооружений? Неслучайно в то время была запущена пропагандистская кампания, в ходе которой рассказывалось, к каким чудовищным последствиям может привести ядерная катастрофа - именно с тем, чтобы связать Кремлю руки.



Надо сказать, это был верный расчет: в тогдашней обстановке возможное решение Кремля о применении ядерного оружия против обычных вооружений могло вызвать бунт в российских элитах, или даже привести к отстранению действующего президента.



Так вот, все эти сценарии были сняты с западной повестки, как только началась сирийская операция.



Кроме того, в Сирии прошли великолепную подготовку практически все российские управленческие структуры, равно как и большое количество старших офицеров. Наконец, Россия благодаря этой кампании продемонстрировала наличие политической воли и способность действовать в геополитически значимых регионах. Москва наглядно доказала, что может не только сидеть в обороне, как на Украине, но и переходить в наступление.



Все это было чрезвычайно важным для нашей страны. В Йемене же таких масштабных задач не просматривается.



"СП": - Почему вы считаете, что в Йемене ситуация другая?



- На первый взгляд йеменская ситуация может показаться похожей на сирийскую. В обоих случаях речь идет о военной операции, которую нужно провести в арабской стране в условиях гражданской войны.



Кроме того, в Йемене идет противостояние между шиитами и персами с одной стороны, и суннитами Саудовской Аравии - с другой. Такое противостояние наблюдалось и в Сирии.



Но вместе с тем, в Сирии была очень важная составляющая. Там алавиты гораздо более светские, чем шииты, плюс в стране имеется значительная христианская община, плюс сами шииты имеют светскую составляющую. Спасая Сирию - современную светскую цивилизацию - Россия во многом опиралась на этих людей.



В Йемене всего этого нет. Там есть хуситы, тесно связанные с Ираном, и сунниты, которые жестко ориентируются на Саудовскую Аравию. Поэтому логика включения России в гражданскую войну, которая была в Сирии, в Йемене начисто отсутствует.



"СП": - Что показывает обращение лидера хуситов к Путину, Макрону и Си Цзиньпину?



- То, что ситуация в Йемене драматически ухудшается. Саудовская Аравия пытается решить йеменский вопрос в жестком формате, но ей это не удается. Поэтому выступление России против гуманитарной катастрофы в Йемене было бы во многом выступлением против саудовцев.



Нам, я считаю, просто нет смысла включать в противостояние с Эр-Риядом свои Вооруженные силы. Другое дело, Москва и Париж (Пекин, я считаю, вряд ли захочет подключиться к урегулированию) действительно могли бы объединить политические усилия, чтобы вывести гражданскую войну в Йемене из тупика.



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* "Аль-Каида" - международная организация, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории России решением Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 года.



** Движение "Исламское государство" решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена. Источник - СвободнаяПресса

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