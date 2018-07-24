Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев впервые дал интервью, в котором рассказал о своей работе и счастье в семье

15:31 25.07.2018 Впервые в истории Узбекистана в день рождения главы государства на государственном телеканале прошло интервью президента Шавката Мирзиеева.



Как сообщил пресс-секретарь президента Комил Алламжонов, интервью прошло в соцсетях в "прямом эфире". Что быть точными, отметим, как видно по фильму, это была запись, переданная в режиме "прямого эфира".



Интервью Мирзиеева было показано в рамках фильма "Господин Президент", в котором глава государства поделился тем, как начинал свой путь, каких принципов придерживался в работе, каких успехов добилась страна за время его президентства.



В фильме Мирзиеев отметил: "Самое дорогое для человека - это семья. Семья для меня священна. Священна тем, что где бы человек не работал, кем бы ты не был, если в семье не обращают особого внимания на воспитание, честность, атмосферу, отношения, то никогда не будет результата. Поэтому я всегда уделял очень большое внимание воспитанию своих детей, у меня особое отношение к каждому ребенку и к каждому моему внуку. Я знаю характер каждого из моих внуков по отдельности, знаю их мечты и думы. Если человек счастлив в семье, то он вполне может называть себя счастливым человеком".



Фильм транслировался по государственным телеканалам, а также на официальной странице президента в сосетях.





Источник - CA-NEWS

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