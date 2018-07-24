 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 24.07.2018
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Вес ранцев и рюкзаков казахстанских школьников сопоставим с весом боевой экипировки военнослужащих, - "Э-К"
15:28 25.07.2018

Ранцы до упаду

На недавнем брифинге в Службе центральных коммуникаций главный санврач Казахстана Жандарбек Бекшин дал рекомендации по выбору школьного рюкзака, а также рассказал, сколько тот должен весить. К примеру, для учащихся 1–3 классов приемлемый вес полного рюкзака составляет 1,5–2 килограмма, 4–5 классов – 2–2,5, 6–7 классов – 3–3,5, 8–11 классов – 4–4,5.

Также Бекшин сообщил, что книжные издательства, не соблюдающие установленные нормативами гигиенические требования по выпуску учебников, штрафуют. Но практика показывает, что издатели не спешат переиздавать растиражированные учебники и пособия, чей вес существенно превышает норму. В результате казахстанские школяры продолжают по максимуму нагружать свой опорно-двигательный аппарат. Так, сын жительницы Семея Людмилы Майер переступил порог школы два года назад. В семье первоклассника установили, что его ранец вместе с пеналом, тетрадями и книгами на один учебный день весит... восемь килограммов! То есть его масса выше заявленной нормы в четыре раза.

Учебники для первого класса просто огромные, каждый – будто школьный журнал, – говорит горожанка. – Добавьте сюда форму для физкультуры, коврики для танцев и получите на выходе все 10 килограммов!

К третьему классу учебники полегчали, но не за счет сокращения в них материала. Отечественные издатели не стали перелопачивать содержание, а просто разделили каждый "талмуд" на несколько отдельных книг.

Илья МИЛЛЕР | Семей

Источник - Экспресс-К
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