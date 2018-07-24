"Мой друг мигрант". Анонс встречи представителей РосВласти с диаспорами ЦА в Москве 26/07

15:26 25.07.2018 ПРИГЛАШЕНИЕ



26 июля, в четверг, в 16-00 в Культурно-просветительском центре "Дар" Духовного управления мусульман Российской Федерации (ул. Ленинская Слобода, д.9, метро Автозаводская) в рамках проекта Президентского гранта "Мой друг мигрант" состоится встреча представителей органов власти России с приезжими из Центральной Азии.



За последние годы в Российской Федерации, как считает ряд экспертов, стало больше порядка в миграционных вопросах, мигрантофобии и ксенофобии стало гораздо меньше, улучшились межнациональные отношения и положение иностранных рабочих. В этом есть немалая заслуга общественности, СМИ и ведущих систематическую работу в этом направлении органов государственной власти и местного самоуправления



Чтобы поддержать и усилить имеющиеся положительные тенденции необходимо, по мнению специалистов, среди других задач, продолжать регулярно информировать иностранных рабочих о правилах пребывания в нашей стране, наладить постоянно действующие каналы связи иностранных рабочих, российского гражданского обществ и органов власти.



В настоящее время идет исполнение гранта Президента РФ "Мой друг мигрант" (Регистрационный №17-2-1329). Проект представляет собой систему действий, направленных на уменьшение социальной депривации и культурно-поведенческую адаптацию мигрантов из Центральной Азии, находящихся в столичном регионе на заработках. При его осуществлении проводятся встречи приезжих из Центральной Азии с ответственными сотрудниками "профильных" органов власти; с федеральными и областными депутатами, с общественными деятелями, с влиятельными представителями экспертного сообщества.



Во встрече предполагается участие представителей Правительства Москвы и Московской области, МВД России, Федерального агентства по делам национальностей, ГБУ "Миграционный центр Сахарово" и других полномочных властных структур.



Приглашаем Вас принять участие во встрече.



О Вашем решении участвовать в мероприятии просим предварительно сообщить



Координаты Оргкомитета: 8-916-119-83-94, ksovet@gmail.com



С уважением,

Председатель Комиссии по вопросам миграции

Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы

Московский Ю.В. Источник - ЦентрАзия

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