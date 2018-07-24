В Туркменистане создан "Институт государства, права и демократии"

14:19 25.07.2018 Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на видеоселекторном совещании, объявил о создании в стране Института государства, права и демократии, сообщает в понедельник пресс-служба туркменского лидера.



Новое ведомство создано на базе слияния Туркменского национального института демократии и прав человека при президенте Туркменистана и Института государства и права при президенте Туркменистана



Деятельность нового научного ведомства будет направлена также на подготовку предложений по имплементации в законодательную базу страны общепринятых в мире правовых норм.



Директором института назначен Нурыев Ягмыр, курировать ведомство будет министр иностранных дел Туркменистана. Источник - ca-news.org

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