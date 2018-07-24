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Израиль сбил сирийский Су-22. Летчик полковник Умран Маре - погиб
13:55 25.07.2018

Израиль сбил сирийский военный самолет
Он участвовал в операции против "Исламского государства"

Израильские военные сегодня выпустили две ракеты Patriot по сирийскому самолету семейства "Сухого", залетевшему на 2 км в воздушное пространство страны. В понедельник сирийская армия при поддержке российских ВКС начала операцию против оставшихся в районе сирийско-израильской границы боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Израильтяне подчеркивают: они были уверены, что самолет не принадлежит российским военным.

Сирийский военный самолет был сбит после того, как случайно пересек сирийско-израильскую границу при выполнении боевого задания. По словам главы пресс-службы Армии обороны Израиля бригадного генерала Ронена Манелиса, самолет марки Су-22 или Су-24 разбился на сирийской территории в южной части Голанских высот. По некоторым данным, самолет упал в районе населенного пункта Тасиль в 10 км от линии разграничения между Израилем и Сирией. Это второй случай с момента начала войны в Сирии в 2011 году, когда израильтяне сбивают сирийский самолет. Аналогичный инцидент произошел в 2014 году. Удар по Cу-24 был нанесен в тот момент, когда он находился примерно в 800 м к западу от израильско-сирийской границы и уже возвращался домой.

Израильские военные утверждают, что в этот раз самолет вылетел с крупнейшей сирийской авиабазы "Ат-Тифор" (T4) в провинции Хомс в районе Пальмиры. В нынешнем году эта база уже как минимум дважды подвергалась израильским ударам в связи с подозрениями, что там находятся иранские военные советники.

По данным сирийских СМИ, один из пилотов сбитого самолета погиб, судьба второго пилота пока неизвестна. Они выполняли боевое задание в рамках операции против боевиков террористической группировки "Исламское государство", остающихся в районе "треугольника", где пересекаются границы Сирии, Иордания и Израиля,

Сирийцы подчеркивают, что самолет был сбит в сирийском воздушном пространстве.
Военный источник сообщил сирийскому агентству САНА: "Израиль атаковал наш военный самолет во время выполнения задания в районе города Сайда на окраине долины Ярмук в воздушном пространстве Сирии". Сирийская Сайда расположена примерно в 4 км от линии размежевания с Израилем. В связи с инцидентом Дамаск в очередной раз обвинил Израиль в поддержке террористов.

Операция против боевиков группировки "Джейш Халед бен Валид", связанной с "Исламским государством", началась в понедельник. По данным Reuters, в районе находятся 1–1,5 тыс. бойцов группировки. Российские и сирийские самолеты нанесли удары по позициям террористов, которые предприняли попытку занять районы, освобожденные сирийской вооруженной оппозицией. Соглашение о примирении между Дамаском и оппозицией в провинции Эль-Кунейтра было достигнуто в минувший четверг. Аналогичное соглашение было подписано неделей ранее в провинции Деръа. Часть отрядов военной оппозиции присоединилась в понедельник к операции против террористов. Это подтвердил "Ъ" один из командиров "Южного фронта" (группировки в составе "Свободной сирийской армии"), действующего в районе Деръа, Халед ан-Наблуси.

Сегодня операция была продолжена. В пресс-службе израильской армии отметили, что "с утренних часов вторника наблюдается интенсификация внутренних боев в Сирии, включая повышенную активность сирийских ВВС", подчеркнув, что "Армия обороны Израиля находится в состоянии повышенной готовности и будет действовать против любых нарушений соглашения о разделении сил".

Удары по террористам наносят и российские самолеты.

Как сказали "Ъ" источники, близкие к военным кругам в Израиле, сегодня израильтяне несколько раз на разных языках предупреждали находящиеся в воздухе у израильской границы самолеты не пересекать линию разграничения. О последствиях нарушения границы заранее было известно.
Израильтяне были уверены, что самолет принадлежит сирийцам, а не россиянам. "Мы знали, что это сирийский самолет, хотя нам известно, что русские тоже совершают там боевые вылеты",- сообщил журналистам официальный представитель израильской армии Йонатан Конрикус. Между Россией и Израилем с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван оградить их войска от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии. Две недели назад израильтяне задействовали линию связи, чтобы убедиться, что беспилотник, пересекший сирийско-израильскую границу, не принадлежит российским военным. Инцидент произошел за несколько часов до переговоров в Москве израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Израиль неоднократно заявлял, в том числе на переговорах с российскими политиками и военными, что не допустит нарушений линии разграничения. Израильтяне также обещали отвечать на любой снаряд, который может попасть на израильскую территорию или в демилитаризованную зону между Сирией и Израилем. Именно так и произошло в понедельник, когда сирийская армия запустила по позициям террористов две ракеты советского производства комплекса "Точка" (SS-21 по классификации НАТО). По израильским расчетам, эти ракеты могли упасть на территории Израиля. С целью их перехвата были запущены две ракеты новой системы ПРО "Праща Давида". Однако они промахнулись. В свою очередь, сирийские ракеты также не долетели до Израиля и упали примерно в 1 км от линии разграничения.

Как пишет израильская газета "Гаарец", военные выясняют причину неудачи - почему не сработала ПВО. Этот вопрос особенно актуален в связи с опасениями Израиля по поводу обстрелов иранскими ракетами с территории Сирии. Подобный инцидент был в мае.

В понедельник в ходе переговоров в Иерусалиме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и начальником Генштаба вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым израильтяне потребовали, чтобы Россия помогла убрать из Сирии иранские ракеты, а также содействовала уходу из этой страны всех иранских и проиранских сил. Израильтяне подчеркнули, что их не удовлетворит отвод проиранских сил только на 100 км от границы, как предлагает Россия. Полностью российскую идею не отвергли, но в то же время считают это недостаточным. "Израиль заинтересован в полном выходе иранских сил из Сирии. А также Израиль сохраняет за собой полную свободу действий своей армии в Сирии",- сказал "Ъ" высокопоставленный источник в Израиле.

Марианна Беленькая
https://www.kommersant.ru/doc/3695388

Источник - kommersant.ru
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