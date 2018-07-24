Daily Sabah: Турция оказалась зажата между молотом и наковальней

12:23 25.07.2018 Вашингтон уже зашел слишком далеко, объявив, что турецкие компании, ведущие бизнес с Ираном, не смогут вести бизнес в США



Соединенные Штаты начали против Ирана очередную войну на истощение и хотят, чтобы каждое государство внесло свой вклад в противодействие Тегерану. В настоящий момент США намерены полностью заблокировать экспорт иранской нефти, чтобы обанкротить руководство страны. В то же самое время Вашингтон намерен сбалансировать мировые поставки нефти за счет увеличения поставок нефти из Саудовской Аравии. Соединенные Штаты направили официальную делегацию в Анкару, которая должна предъявить Турции четкие условия: либо Анкара сокращает объем торговли с Тегераном, либо ей придется столкнуться с последствиями. Вашингтон уже зашел слишком далеко, объявив, что турецкие компании, ведущие бизнес с Ираном, не смогут вести бизнес в США, пишет Ильнур Чевик в статье для издания Daily Sabah.



Президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции Мустафа Рифат Хисарджыклыоглу подтвердил, что Вашингтон озвучил Анкаре свои требования. В настоящий момент переговоры с американскими официальными лицами продолжаются, однако Союз торговых палат и товарных бирж решительно выступает против введения ограничений на торговлю с Тегераном.



США совместно с Израилем продолжают настаивать на том, что Иран продолжает развитие своей ядерной программы. Подобные заявления способствовали выходу Соединенных Штатов из ядерного соглашения, подписанного в 2015 году между Ираном и западными державами. Россия заявляет, что убеждена в том, что Иран остановил развитие своей ядерной программы, а Вашингтон вводит в заблуждение весь мир.



Ранее Турция регулярно выступала в качестве посредника между Ираном и западными державами. Турция также помогла Ирану в сложный период, когда вступили в действие санкции ООН, направленные против иранской ядерной программы, разрешив Ирану воспользоваться финансовыми средствами, чтобы избежать банкротства. Впоследствии Вашингтон ввел собственные антииранские санкции в дополнение к санкциям ООН, однако Турция отказалась соблюдать американские санкции, за что ей пришлось поплатиться. Позднее США арестовали топ-менеджера одного из крупнейших государственных банков Турции, обвинив его в сговоре с целью обхода торговых санкций против Ирана.



Однако Тегеран не захотел ответить взаимностью на турецкую доброжелательность и дружбу. Как только руководство Ирана подписало ядерного соглашение со странами Запада, оно тут же отвернулось от Анкары, причинив ущерб турецким интересам. Турецкие компании не смогли получить в Иране выгодные контракты. Как бы там ни было, Турция не стала занимать враждебную Тегерану позицию во время массовых протестов на улицах иранских городов. Во время протестов Анкара не отказалась от поддержки Тегерана.



Анкара знает, что она не может позволить себе, чтобы граждане Ирана страдали, поскольку они являются соседями и друзьями Турции. Правительства приходят и уходят, но люди остаются. Анкара готова сохранить дружбу между двумя народами. "Хороший мусульманин не будет спокойно спать, зная, что его сосед голоден", - гласит одна из важнейших заповедей пророка Мухаммеда. Эта заповедь определяет образ мышления граждан Турции.



Кроме всего прочего, Турции говорят, что она должна покупать нефть у Саудовской Аравии, в то время как Анкара может получать нефть по трубопроводу из Ирана по более низкой цене. Кроме того, кто сможет предоставить Турции гарантии, что Анкаре будет обеспечен устойчивый поток саудовской нефти по разумным ценам, когда Саудовская Аравия время от времени демонстрирует антагонистическую политику в отношении Турции?



Итак, с одной стороны, Турция имеет Тегеран, который быстро забыл о турецкой доброжелательности в трудный период международных санкций, а с другой стороны, - США, которые хотят оказать давление на Тегеран и заставить Анкару придерживаться их санкционной политики. В настоящий момент Турция оказалась зажата между союзником в лице США и соседним Ираном.



Максим Исаев Источник - REGNUM

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