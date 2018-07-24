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American Conservative: США должны скорректировать свой курс в Афганистане
12:22 25.07.2018

Трамп должен завершить войну и вывести американские войска. В противном случае бессмысленная война может затянуться на неопределенный срок

Недавно появились сообщения о том, что Белый дом поручил своим дипломатам организовать "прямые переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)". В начале войны в Афганистане подобное решение казалось немыслимым, однако в настоящий момент необходимость проведения таких переговоров уже давно назрела. Несмотря на критику данного подхода, прямые переговоры могут оказать непосредственное влияние на урегулирование самой длинной и бессмысленной войны США, пишет Дэниэл Л. Дэвис в статье для американского издания The American Conservative.

Все согласны с тем, что действия американских лидеров в Афганистане были оправданы после терактов 11 сентября 2001 года, однако через 17 лет с момента начала конфликта уже никто точно не может сказать, что именно необходимо предпринять, чтобы прекратить затянувшиеся военные действия.

Вероятно, самым большим препятствием на пути урегулирования конфликта в Афганистане является отсутствие четкого определения слова "победа". Бывший командующий американским контингентом в Афганистане генерал Стэнли Маккристал заявил в 2009 году, что победа в Афганистане возможна при сокращении влияния "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стремительном "росте афганских сил национальной безопасности" и эффективной борьбе с коррупцией "афганских чиновников".

С тех пор прошло уже девять лет, а США так и не удалось добиться успеха ни по одному пункту. Позднее нынешний командующий американским контингентом в Афганистане генерал-лейтенанта Остин Скотт Миллер заявил, что основная цель США в Афганистане - это убедиться в том, что "террористы больше никогда не смогут использовать Афганистан в качестве безопасного плацдарма" для совершения атак против США.

Причина, по которой Маккристал потерпел неудачу, а Миллер не сможет достигнуть поставленной задачи, заключается в том, что заявленные ими цели в Афганистане не могут быть достигнуты посредством военной силы. Таким образом, необходимо осуществить значительную коррекцию американского курса в Афганистане.

Присутствие в Афганистане 15 тыс. военнослужащих США никоим образом не сможет предотвратить террористические атаки против Соединенных Штатов. Реальное решение проблемы заключается в безопасном выводе американских войск из страны, а не в отправке дополнительных сил. В 2011 году, когда в Афганистане присутствовало 140 тыс. солдат США и НАТО, в Афганистане все равно оставались территории, не контролируемые союзными войсками.

Многие эксперты заявляют, что если военные США уйдут из Афганистана, там воцарится хаос. Однако в Афганистане царил хаос, когда в страну вошли американские войска. Сегодня в стране также царит хаос. Следовательно, независимо от присутствия американских войск, ситуацию в стране не удастся изменить до тех пор, пока сами граждане Афганистана не достигнут компромисса.

Хотя план по выводу американских войск относительно прост, он непременно столкнется с оппозицией. Однако факт остается фактом: за восемь лет правления экс-президента США Барака Обамы и первые 500 дней правления Трампа США не удалось достигнуть существенных успехов в Афганистане, наоборот, в настоящий момент ситуация продолжает ухудшаться. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) укрепили свои позиции, их численность, по разным данным, достигла 77 тыс. человек. Боевикам удалось достигнуть самых крупных территориальных завоеваний начиная с 2001 года. Афганское правительство по-прежнему остается одним из самых коррумпированных правительств в мире. За первую половину 2018 года зарегистрированы самые большие потери среди гражданского населения по сравнению с аналогичными периодами за все время конфликта в Афганистане.

Президент Трамп должен набраться храбрости и выступить против американского истеблишмента, настаивающего на продолжении войны в Афганистане. Трамп должен завершить войну и вывести американские войска. В противном случае бессмысленная война может затянуться на неопределенный срок. Вывод военнослужащих США позволил бы укрепить безопасность США и повысить их боеготовность.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
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