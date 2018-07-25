 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Киргизия добилась включения "козлодранья" (кок-бору) в список "нематериального культурного наследия ЮНЕСКО"
09:12 25.07.2018

Кок-бору вошла в список ЮНЕСКО

Автор: Талгат Мураталиев
Марал радиосу
25 июля 2018

ЮНЕСКО предоставил патронат III Всемирным играм кочевников и включил игру кок-бору в список нематериального культурного наследия. Об этом сообщила ответственный секретарь Нацкомиссии Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО Сабира Солтонгельдиева на встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым.

По словам Солтонгелдиевой, традиционная конная игра кок-бору включена в Репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества. Данное решение стало результатом четырехлетней работы Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО совместно с Министерством культуры, информации и туризма КР, экспертами страны.

Президент Сооронбай Жээнбеков в свою очередь отметил, что данное решение – большое достижение, гордость и победа для всех кыргызстанцев.

"Патронат ЮНЕСКО поспособствует повышению статуса Всемирных игр кочевников на международной арене. Именно на Всемирных играх кочевников мы подняли уровень национальной кыргызской игры кок бору, сделали ее известной и узнаваемой во всем мире. Кок бору – это игра древнего кыргызского кочевого народа, который сохранил ее, передавая сквозь века, из поколения в поколение. Я тоже когда-то играл в эту игру, она очень динамичная и захватывающая", - подчеркнул глава государства.

От Кыргызстана в вышеуказанный список ЮНЕСКО до этого включены трилогия "Манас", "Семетей", "Сейтек", искусство акынов, искусство изготовления войлочных ала-кийизов и шырдаков, изготовление юрты искусство импровизации "айтыш".

Источник: maralfm.kg

Источник - gezitter.org
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