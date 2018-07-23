 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На теле "утонувшего" киргизского журналиста У.Эгизбаева выявлены подозрительные пятна
09:00 25.07.2018

Проводится экспертиза пятен на ногах Уланбека

Судебно-медицинская экспертиза изучает пятна, замеченные на двух нижних конечностях журналиста "Азаттыка" Уланбека Эгизбаева.

По просьбе его близких тело перевезено для проведения экспертизы в ночь на 23 июля из Чолпон-Аты в Бишкек. Вскрытие тела была произведено в 9:00 23 июля при участии корреспондента "Азаттыка" Токтосуна Шамбетова и друга покойного – Каниета Жыргалбекова.

Как заявил Токтосун Шамбетов, он заметил пятна на ногах Эгизбаева еще в Чолпон-Ате и заставив включить в милицейский протокол.

По его словам, эти пятна видели и депутаты Жогорку Кенеша Жанар Акаев и Абдывахап Нурбаев. На данный момент полное заключение экспертизы еще не выведено.

До этого сообщалось, что по предварительным результатам Центра судебно-медицинской экспертизы, причиной гибели журналистов названо "утопление".

Уланбек Эгизбаев скончался 22 июля в больнице города Чолпон-Аты. Он утонул во время отдыха в пансионате "Акун", на берег его вынесли другие отдыхающие.

За последние два месяца Уланбек Эгизбаев провел журналистские расследования по судьбе экспонатов Национального исторического музея, в том числе мумии, кладбищенскому "бизнесу" в Бишкеке и его окрестностях.

Согласно информации, в отдельных случаях ему поступали запугивания по телефону, а на почту приходили непонятные письма.

28-летний Уланбек Эгизбаев родился в Кочкорском районе Нарынской области. В 2013 году окончил факультет коммуникаций Кыргызско-Турецкого университета "Манас". В 2015 году получил диплом магистра политологии в Бишкекском гуманитарном университете. На радио "Азаттык" работал с 2013 года. Он был единственный сын у родителей после 4-х дочерей. За ним остались скорбящие родители, сестры и беременная жена. Улан Эгизбаев будет похоронен в 10:00 24 июля в родном селе Кок-Жан Кочкорского района.

Источник - gezitter.org
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