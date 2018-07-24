 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Файл не найден. Что скрывает полиция в деле об убийстве Дениса Тена
08:21 25.07.2018

24.07.2018, Михаил Тимофеев

Ситуация вокруг расследования обстоятельств убийства талантливого фигуриста, призера сочинской Олимпиады Дениса Тена может вызвать в Казахстане серьезные социальные последствия. Произойдет это в том случае, если люди не остановятся на звучащих сегодня повсюду требованиях к министру внутренних дел РК Каирбеку Сулейменову уйти в отставку.

Вот уже пять дней история гибели Дениса Тена и любая связанная с этим информация находятся в топе казахстанских новостей. Кажется даже, что люди не хотят ничего обсуждать, кроме этой ужасной истории, которая потрясла весь спортивный мир. Казахстанцы негодуют. И недоумевают: как могло случиться, что любимец всей страны пал жертвой двух автомобильных воров среди бела дня в центре Алма-Аты? Сразу же возникли вопросы о непомерных бюджетных тратах государства на содержание и техническое вооружение полиции.

Новый шок в обществе вызвала информация общественно-политической газеты "Время" о том, что трагедии с Денисом Теном могло не быть вообще. Как сообщил изданию житель Астаны Сапар Шамшиев, один из подозреваемых в убийстве фигуриста за неделю до трагедии орудовал в Астане. Он был задержан после того, как снял зеркала с машины Шамшиева. Собеседник "Времени" выразил уверенность в том, что если бы полицейские не отпустили преступника восвояси, то он не попал бы в Алма-Ату и не случилось бы роковой стычки с Теном…

Сапар Шамшиев. Скриншот видеозаписи интервью для Time.kz

Шокирующая информация была опубликована в день похорон прославленного спортсмена, после чего идея о возложении моральной ответственности за трагедию на государственные силовые структуры окончательно укрепилась в обществе.

Между тем уголовное дело по факту кражи автомобильных зеркал в Астане может оказаться еще более занимательным, потому что сейчас оно стало приобретать черты большого полицейского блефа. Новые факты, то и дело выплывающие на свет, заставляют думать, что правоохранители принялись выгораживать одного из подозреваемых – уже арестованного по санкции суда Армана Кудайбергенова – в надежде спасти свои карьеры от полного краха.

Заброшенная в казахстанские СМИ 24 июля "утечка" из органов уголовного преследования об изменении показаний подозреваемых выглядит крайне подозрительной. Согласно этой информации, фигуриста пырнул ножом не астанинский гастролер Кудайбергенов, а его подельник Нуралы Киясов. Однако до сих пор утверждалось: Киясов в момент нападения на фигуриста не действовал, а "рядом стоял", и сам Кудайбергенов после задержания не только дал признательные показания, но даже указал следствию место, где было спрятано орудие убийство Тена – нож.

Подозреваемые в убийстве Дениса Тена Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов. Фото с сайта Tengrinews.kz

Кроме того, дотошное изучение доступных журналистам документов породило ряд новых вопросов к силовикам. В частности, выяснилось, что отрывной талон, выданный Сапару Шамшиеву в Алматинском РУВД Астаны после подачи им заявления о привлечении к уголовной ответственности вора Кудайбергенова, неправильно оформлен.

Дело в том, что в этом номерном талоне осталась пустой строка, на которой требуется указать номер регистрационной записи в книге учетной информации (КУИ) либо Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР). По закону, регистрация заявления и факта происшествия в этих информбазах означает, что уголовное дело есть. Нет регистрации – нет дела. Все просто… Но не в этом случае!

Чтобы понять, не может ли отсутствие номера в талоне оказаться простой оплошностью полицейского клерка, нужно посетить официальные электронные ресурсы, в которых концентрируется вся информация о казахстанском криминале. Таких ресурсов – понятных, удобных и доступных любому пользователю Интернета – в стране, как минимум, два: это Информационный сервис Комитета по правовой статистике и спецучетам (КПСиСУ) Генпрокуратуры РК, а также Карта уголовных правонарушений.

В информсервисе КПСиСУ есть возможность вбить номер талона и ИИН заявителя (индивидуальный идентификационный номер, цифровой код, присваивающийся физическому лицу один раз и пожизненно. - Прим. "Ферганы") для того, чтобы проверить регистрацию заявления. Ответ после ввода данных Сапара Шамшиева оказался следующим: "Такой пользователь не имеет прав доступа к информации или заявление с номером талона 187111035007747 не найдено". При этом поясняется: "информацию о регистрации заявления лучше всего проверять по истечении 24 часов после получения талона". То есть раньше может и не отразиться на портале, но сутки спустя – уже обязательно. Но в данном случае этой информации в системе нет даже спустя полмесяца. Что также может указывать с максимальной долей вероятности на отсутствие факта существования уголовного дела.

Талон, выданный Сапару Шамшиеву в Алматинском РУВД.

В поисках хоть каких-то следов шамшиевского заявления перейдем к цифровой карте уголовных правонарушений. Этот ресурс предоставляет информацию обо всех зарегистрированных криминальных событиях. Они отмечены на рисунке географической карты регионов Казахстана с указанием мест их совершения, даты, времени суток, квалификации деяний преступников, указанием статей Уголовного кодекса РК… Однако все данные об истории с кражей зеркал Шамшиева, все фильтры, примененные во время поиска, и в этом случае привели к нулевому результату. Не нанесена совершенная Кудайбергеновым кража на эту карту, словно не было ее в природе.

Между тем факт грабежа на улице Куйши Дин, о котором рассказывал журналистам Сапар Шамшиев, там отмечен, как и сотни других преступлений, совершенных в районах столицы ночью 11 июля. По словам Шамшиева, Кудайбергенов был задержан благодаря этому грабежу. Сотрудники полицейского патруля, которые отрабатывали местность в поисках преступника, ограбившего ночного прохожего, случайно наткнулись на автовора. Затем они передали задержанного в руки сотрудников Алматинского РУВД г. Астана, которые заверили потерпевшего Шамшиева: дело Кудайбергенова будет передано в суд в течение 7-10 дней.

Что же случилось в столичном АРУВД? Почему его сотрудники отпустили Кудайбергенова подобру-поздорову? И почему они потом уверили Шамшиева в том, что преступник будет содержаться под стражей? Удивление вызывает и факт телефонного звонка дознавателя АРУВД потерпевшему 12 июля с вопросами о возможном примирении с Кудайбергеновым. Впоследствии сотрудники полиции сообщили Шамшиеву, что Кудайбергенов отпущен под подписку о невыезде.

В связи с этим возникает вопрос: не означает ли факт отсутствия номера электронной регистрации в талоне, что дело по заявлению Шамшиева изначально было решено укрыть от расследования, а преступника – от ответственности?

Выходит, что события последних дней выглядят попыткой сотрудников органов внутренних дел выскочить из неловкой ситуации с астанинским преступлением Кудайбергенова. Мол, без разницы - сбежал он или нет, отпущен или нет, но это не он орудовал ножом. Не он, а другой.

А значит, разговоры о том, что Денис Тен был убит, потому что Кудайбергенова отпустили, - пустые. И полиция здесь ни при чем. И нечего народу волноваться.

Михаил Тимофеев, Астана - специально для "Ферганы"

Источник - Фергана
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532496060
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