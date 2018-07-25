Китайские археологи нашли 136 гробниц времен правления династии Восточная Чжоу (771–221 гг. до н.э.).

07:59 25.07.2018 Археологи обнаружили в Китае 136 древних гробниц



25 июля 2018,



В восточной китайской провинции Шаньдун археологи обнаружили 136 гробниц времен правления династии Восточная Чжоу (771–221 гг. до н.э.).



Как сообщает агентство Синьхуа, находка сделана на территории древнего кладбища в деревне Дахань. Раскопки в этой местности ведутся с октября прошлого года. К настоящему моменту обнаружено 100 небольших и 36 крупных гробниц, из которых ученые извлекли более 800 артефактов, в том числе изделия из нефрита, бронзы, керамики и кости.



"Основываясь на размерах гробниц, расстановке и количестве погребальных объектов, можно сделать вывод, что крупные и средние гробницы принадлежат лицам высшего сословия, их национальность пока не установлена", - рассказал археолог Лю Яньчан.



Он отметил, что самая большая гробница, принадлежащая человеку высокого социального статуса, располагается на площади 40 кв. м. В ней обнаружили останки еще пяти людей, которые были похоронены заживо вместе с хозяином.



"Личность самого хозяина гробницы идентифицировать пока сложно, так как захоронение ранее было разграблено", –– добавил ученый.



11 июля сообщалось, что раскопки в Китае опровергли представления ученых о древних людях. Исследователи выяснили, что первые представители человеческого рода - прямоходящие люди (Homo erectus) - появились на территории Азии еще 2 млн лет назад. Источник - известия

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