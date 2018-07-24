Их нравы. Первый в Британии легальный квартал красных фонарей на грани закрытия за плохое поведение, - Daily Mail

07:56 25.07.2018 24 июля 2018 г.

Корреспондент | Daily Mail



Первый в Британии легальный квартал красных фонарей на грани закрытия: соседи жалуются на "резкий рост употребления наркотиков и публичного секса"

Как утверждается, первый в Британии легальный квартал красных фонарей привел к резкому росту секса и употребления наркотиков на улицах, пишет Daily Mail.



"Целью проекта в Лидсе было защитить уязвимых женщин от насилия путем регулирования проституции", - поясняет издание.



Но проститутки остаются в зоне риска, а жители утверждают, что растет количество случаев секса в общественных местах, например, в парках и лесах, иногда на глазах у детей.



"С недавнего времени дети начали находить презервативы и шприцы после секса и использования наркотиков на улице", - говорится в статье.



"В прошлом году выяснилось, что число изнасилований и сексуальных домогательств, о которых было заявлено в полицию, с пугающей скоростью возросло в районе красных фонарей", - сообщает издание.



Источник: Daily Mail Источник - Инопресса

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