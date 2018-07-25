Россия все-таки решилась вложиться в модернизацию "Байконура". Под стартовый стол "Союза-5"

07:50 25.07.2018 Модернизация Байконура под пуски "Союз-5" начнется через два года



Модернизация стартового комплекса на космодроме Байконур под новую ракету "Союз-5" должна начаться через два года. До этого времени можно продолжать пуски ракет "Зенит". Об этом "РИА Новости" сообщил источник на космодроме.



"Чтобы пустить ракету "Союз-5" в обозначенные жесткие сроки – в 2022 году, модернизацию пусковой установки надо начинать за два года до этого - в 2020 году", - сказал собеседник агентства.



По его словам, эксплуатация "Зенита" возможна, если компания S7 Space (оператор пусков по проектам "Морской старт" с платформы в Тихом океане и "Наземный старт" с Байконура - ред.) заключит контракты на поставку российских комплектующих для данного типа ракет, которые собираются на Украине.



22 июля стало известно о начале работ по созданию ракеты-носителя "Союз-5", разработкой занимаются РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс" и НПО "Энергомаш". Для проведения пилотируемых запусков ракеты с Байконура необходимо восстановить подвижную ферму на стартовом комплексе от ракеты "Зенит", которая предназначалась для посадки космонавтов в корабль и была построена во времена СССР.



Предполагается, что работы по модернизации будет оплачивать казахстанская сторона, в Астане готовы выделить $314 млн.



Ракета-носитель "Союз-5" будет способна вывести на опорную орбиту до 17 т нагрузки. Она будет доставлять с Байконура на орбиту коммерческие и научные спутники, но не военные грузы, рассказал ранее в июле глава "Роскосмоса". Также "Союз-5" выведет на орбиту новый пилотируемый корабль "Федерация".



25/07/18 Источник - известия

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