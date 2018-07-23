|Новым полпредом (губернатором) Ошской области Киргизии стал "северянин" Узарбек Жылкыбаев
07:39 25.07.2018
Премьер-министр назначил Узарбека Жылкыбаева полномочным представителем правительства в Ошской области
Turmush - Жылкыбаев Узарбек Казиевич назначен полномочным представителем правительства в Ошской области. Соответствующее распоряжение 24 июля подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
У.Жылкыбаев занимал пост полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области. Занимавший пост полпреда правительства в Ошской области Таалайбек Сарыбашов избран мэром города Ош.
С резюме У.Жылкыбаева можно ознакомиться по ссылке.
Ранее, 12 июля во время встречи с жителями Таласской области президент Сооронбай Жээнбеков говорил, что настало время внедрения в кадровую политику традицию ротации между регионами. Он выступил за возобновление этой традиции.
Как отметил глава государства, эта мера не только послужит профессиональному росту кадров, но и укрепит связи между регионами. Если выходец из одного региона будет работать в другом регионе, он там пустит корни, познакомится с людьми, найдет новых друзей, а это непременно будет способствовать сближению регионов.
Эта мера будет способствовать профессиональному росту кадров, положительно повлияет на повышение эффективности государственной службы.