Новым полпредом (губернатором) Ошской области Киргизии стал "северянин" Узарбек Жылкыбаев

07:39 25.07.2018 Премьер-министр назначил Узарбека Жылкыбаева полномочным представителем правительства в Ошской области



Turmush - Жылкыбаев Узарбек Казиевич назначен полномочным представителем правительства в Ошской области. Соответствующее распоряжение 24 июля подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.



У.Жылкыбаев занимал пост полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области. Занимавший пост полпреда правительства в Ошской области Таалайбек Сарыбашов избран мэром города Ош.



С резюме У.Жылкыбаева можно ознакомиться по ссылке.



Ранее, 12 июля во время встречи с жителями Таласской области президент Сооронбай Жээнбеков говорил, что настало время внедрения в кадровую политику традицию ротации между регионами. Он выступил за возобновление этой традиции.



Как отметил глава государства, эта мера не только послужит профессиональному росту кадров, но и укрепит связи между регионами. Если выходец из одного региона будет работать в другом регионе, он там пустит корни, познакомится с людьми, найдет новых друзей, а это непременно будет способствовать сближению регионов.



Эта мера будет способствовать профессиональному росту кадров, положительно повлияет на повышение эффективности государственной службы. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - АКИпресс

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