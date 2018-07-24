 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Отношения РФ и Турции ждет новое испытание на прочность, - И.Субботин
07:09 25.07.2018

Источник "НГ" назвал Сирию среди главных тем встречи Путина и Эрдогана

Игорь Субботин
24 июля 18

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган встретятся на полях саммита БРИКС в ЮАР. Это подтвердил дипломатический источник "НГ", уточнив, что в центре внимания двух лидеров на переговорах в ЮАР наряду с аспектами двусторонних отношений будет и сирийский конфликт. В российской и турецкой экспертной среде отмечают, что Анкару по-прежнему беспокоит судьба подконтрольных ей формирований в Сирии. Есть опасения, что войска официального Дамаска начнут натиск на едва ли не последний оплот повстанцев, находящийся в сфере влияния Турецкой Республики.

"Двусторонние отношения и сирийская тема", – заявил диписточник "НГ", отвечая на вопрос, какой будет повестка переговоров Путина и Эрдогана.

За последнее время сирийская правительственная армия сделала значительный рывок в борьбе за потерянные в ходе гражданского конфликта территории, нередко ставя под удар достигнутые "астанинской тройкой" (РФ, Турция и Иран) договоренности. В связи с этим турецкие власти неоднократно давали понять, что их беспокоит судьба провинции Идлиб (северо-запад Сирии), где сконцентрировались силы умеренной оппозиции. В этом районе, который благодаря усилиям Москвы, Анкары и Тегерана получил статус зоны деэскалации, находятся в том числе те повстанцы, которые были эвакуированы из других районов, вернувшихся под контроль президента Башара Асада. Так, в начале этой недели в Идлиб из южной провинции Кунейтра отправились около 2 тыс. человек, включая бойцов оппозиции и их родственников.

Силы официального Дамаска, в свою очередь, не раз совершали нападения на территорию Идлиба – в том числе воздушные, мотивируя это борьбой с оставшимися там радикалами. Не исключено, что после того, как правительственные войска полностью возьмут в свои руки южные районы Арабской Республики, новый очаг конфликта разгорится вокруг северо-западной провинции, за которую отвечает Анкара. Она не отрицает наличия в Идлибе радикальных элементов, но ее тревога связана с судьбой оппозиционной инфраструктуры. Инициативу по мирному урегулированию Турция намерена представить 30–31 августа в Сочи – на встрече высокого уровня в рамках астанинского формата. По данным ливанского телеканала Al-Mayadeen, этот план предусматривает формирование гражданской администрации в Идлибе и передачу его под контроль "Сирийской национальной армии" – оппозиционной коалиции, созданной при активном участии турецких военачальников.

По мнению посла России в Дамаске Александра Кинщака, проблема Идлиба может быть урегулирована по примеру южной зоны деэскалации. "Ситуация в Идлибе очень сложная, там наибольшая концентрация боевиков и террористов, – заявил на минувшей неделе глава российской дипмиссии. – Границы этой зоны деэскалации расположены очень близко к важным городам и объектам, в том числе проходят практически по окраине Алеппо. Именно из этой зоны в сторону Хмеймима (где расположена российская военная база. – "НГ") летят ударные беспилотники, создавая нам реальную угрозу".

Впрочем, Кинщак считает, что этими трудностями надо заниматься "аккуратно, деликатно, без привлечения дополнительного внимания". "Разговор идет непростой, у каждой из стран – гарантов перемирия в Сирии (имеются в виду члены "астанинской тройки". – "НГ") есть свои национальные интересы, свое видение, что и как нужно делать в Сирии", – заявил посол.

"В Сирии позиции Турции и России совпадают в основном по поводу территориальной целостности страны, ее унитарной формы, – пояснил "НГ" турецкий политолог, доцент Университета экономики и технологий TOBB в Анкаре Тогрул Исмаил. – Есть, конечно, вопросы, которые тревожат и Анкару, и Москву. Благодаря российской стороне сейчас режиму Асада удалось взять под контроль большую часть своих территорий. Но все дело в том, что президент Эрдоган не видит будущее Сирии с Асадом. Группировки (умеренной оппозиции. – "НГ"), которые продолжают сопротивляться, продвигаются, например, в регион Идлиба, территория которого находится, можно сказать, под контролем Турции. Решит ли сирийская сторона начать там военную операцию – вопрос очень сложный". Анкара, по словам аналитика, беспокоится и по поводу того, пойдут ли курдские формирования на некие договоренности с Дамаском.

В российской экспертной среде отмечают: так и не оглашенные результаты прошедшего в середине июля саммита в Хельсинки также волнуют Анкару. "Турция опасается, что Россия договорилась с США по поводу решения проблемы сирийских курдов, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. – По некоторым данным, в Дамаске идут переговоры с курдами о том, что "Демократический союз" (главная политическая сила в Сирийском Курдистане. – "НГ") как партия сохранится, она будет иметь свои офисы, а подконтрольные ей формирования войдут под "зонтик" режима. Это Турцию, естественно, не устраивает. Вторая проблема – это, конечно, Идлиб. Как известно, Дамаск настаивает на возращении всей территории под свой контроль. Вероятно, планируется какая-то операция и в Идлибе, но Турция будет ей в любом случае препятствовать. Конечно, проблем сейчас между Москвой и Анкарой достаточно".

Несмотря на то, что после президентских и парламентских выборов в Турции 24 июня эксперты начали говорить о том, что внешняя политика Анкары может дать "американский крен", эти предположения так пока и не подтвердились. Проблем между Турцией и ее союзником по НАТО сейчас хватает. Косвенным тому свидетельством стал отказ турецкого руководства присоединяться к санкционному режиму против Ирана, на котором настаивает американская администрация.

"К нам приезжала делегация из США, мы им заявили, что не будем участвовать в санкциях, – заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. – Мы уже объясняли, что считаем это ошибочным. По теме Ирана мы не обязаны подчиняться каким-либо санкциям любой страны". Точно так же самостоятельность своей внешней политики турецкая сторона демонстрирует и по поводу закупки российских комплексов С-400, против которых протестует не только командование НАТО, но и американский официоз.

Источник - ng.ru
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