 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Кыргызстане планируют открыть первый исламский банк с капиталом $25 млн
00:52 25.07.2018

Национальный банк Кыргызской Республики в партнерстве с Исламским банком развития (г.Джидда, Королевство Саудовской Аравии) предлагает заинтересованным сторонам принять участие в открытии нового исламского банка в Кыргызской Республике. Сообщает агентство по продвижению и защите инвестиций КР во вторник.

Как отмечается, одной из стратегических целей Исламского банка развития (ИБР) является продвижение и развитие индустрии исламских финансов во всем мире, в том числе путем участия в создании исламских финансовых институтов.

"Для этой цели ИБР вместе с правительством Кыргызской Республики, в лице Национального банка, объединили усилия для создания первого исламского банка в стране. В связи с этим были подготовлены исследование рынка, согласно которому отмечается существенный спрос на исламские финансовые услуги, а также бизнес-план по открытию исламского банка", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что за последние несколько лет экономика Кыргызской Республики демонстрирует стабильный рост. Население страны составляет более чем 6 млн человек, из которых около 90 процентов – мусульмане. "Следует отметить, что Кыргызская Республика является членом Евразийского экономического союза с населением в 180 млн.человек. Исламские финансовые услуги являются новыми направлениями в регионе, но имеют большой потенциал с растущим спросом как внутри республики, так и в соседних странах", - подчеркивается в сообщении.

Национальный банк принял ряд изменений в нормативные правовые акты для предоставления исламским банкам равных возможностей, наряду с традиционными банками.

В настоящее время ИБР и Национальный банк в поисках технических партнеров, которые смогли бы выступить в качестве одного из инвесторов данного проекта и предоставить управленческий и технический опыт. Ожидается, что технический партнер разработает политику, процедуры и ИТ-системы для эффективного функционирования банка. Технический партнер также будет иметь место в совете директоров нового банка.

Предполагается, что капитал исламского банка составит $25 млн, таким образом, данная финансовая организация будет одним из крупных банков страны. Ожидаемая внутренняя норма доходности (Equity IRR) составляет 22-38 процентов в зависимости от размера капитала.

Планируется, что Национальный банк и ИБР выступят в качестве акционеров без активного участия в повседневном управлении банком.

Источник - kyrtag.kg
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