Волонтеры из Кыргызстана и Казахстана убирают Арктику

00:41 25.07.2018 Волонтеры из России, Казахстана, Кыргызстана и Израиля приступили к сбору металлолома на необитаемом острове Вилькицкого, который расположен на востоке Карского моря.



Как сообщает пресс-служба посольства РК в РФ, в ходе экологической экспедиции также планируется провести научные исследования.



"Группа добровольцев приступила к работе. На сегодняшний момент вокруг острова еще довольно много льда, медведей вокруг нет, поэтому волонтеры могут начать работу. Помимо основной задачи – сбора металлолома, им нужно подготовить участки для его складирования и хранения. Также в планах – визуальный осмотр острова и ряд различных научных исследований", – рассказал руководитель общественной экосоциологической организации "Зеленая Арктика" Алексей Рудковский.



По его словам, всего на территорию острова поочередно высадятся две группы – 30 человек. Первый этап продлится до 28 июля, второй пройдет с 27 июля по 11 августа.



Производственный мусор скопился в Ямало-Ненецком округе, в том числе на островах, после первой волны интенсивного освоения Ямала, которая пришлась на 1960-1970 годы. Тогда при разработке месторождений углеводородного сырья экологические стандарты промышленной деятельности были менее строгими, в итоге образовалось большое количество так называемых объектов накопленного ущерба.



По словам заместителя директора департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Сергея Урамаева, Арктика – это главный регулятор климата на планете и сохранить ее в чистоте – задача не только Ямала и России, а дело международного характера. Источник - ca-news.org

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