Страдающее средневековье. Почему памирские киргизы возвращаются в Афганистан, - Улугбек Бабакулов

00:14 25.07.2018 В октябре прошлого года киргизские власти перевезли на историческую родину несколько десятков киргизов, проживавших в так называемом Ваханском коридоре Афганистана, узкой полоске земли между Таджикистаном, Пакистаном и Китаем. Места здесь суровые, пастбища расположены на высоте 4 тысячи метров над уровнем моря и выше, растительность альпийская и климат соответствующий – зимой нередко -50 градусов.



Первая партия переселенцев прибыла в Кыргызстан в октябре, за несколько дней до президентских выборов. По сути, этот переезд был рекламной кампанией тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева, продвигавшего своего преемника – нынешнего главу государства Сооронбая Жээнбекова: мол, смотрите, мы беспокоимся о наших соплеменниках и не оставим в беде ни одного киргиза в любой точке мира! Не прошло и года, как стало понятно, что идея с переселением памирцев оказалась не самой удачной. Жители высокогорья поняли, что их чаяния на безбедную жизнь не оправдались, а власти Кыргызстана оказались в патовой ситуации: вроде надо бы помочь людям, но как помогать приезжим, если даже на "своих" жителей не хватает средств.



Застрявшие в вечности



О образе жизни жителей афганского Памира нужно остановиться подробней. По хиджре, т.е. мусульманскому календарю, сейчас идет 1439 год. И хотя для читающих эту статью на дворе ХХI век, в горах Памира люди застряли в ХV веке – кочевники живут в юртах, зимой печки-буржуйки отапливают кизяком, который заготавливают в летние дни, курят опиум и занимаются скотоводством – разводят яков, овец и лошадей. Правда, у некоторых наиболее состоятельных киргизов есть солнечные батареи, аккумуляторы и телевизоры со спутниковыми антеннами.



Памирские киргизы устанавливают юрту. Фото "Ферганы"



Общее число киргизов на Памире точно не известно, но по предварительным оценкам, оно составляет 1,5-2 тысячи человек. Эти люди лишены доступа к образованию, медицинским услугам и прочим благам цивилизации. На пастбищах несколько юрт объединенны в села. Таких населенных пунктов около 20. Села входят в так называемые восемь шура (советов), аналогом которых в Кыргызстане являются айыл окмоту (сельсоветы).



Во главе памирских киргизов стоит хан (сейчас горцы намерены избрать нового, в связи со смертью хана Эралы). Помимо него руководство осуществляют восемь раис шура (главы сел). И такая жизнь проходит в окружении высокогорных пиков-восьмитысячников, в труднодоступных долинах и ущельях.



Люди в силу удаленности от цивилизации перестали воспринимать себя как часть общества. Перед ними стоит только одна задача – выжить в этих горах. Их проблемы: изоляция от мира, утеря ремесленного опыта и навыков коммуникации.



Различные болезни и отсутствие медпомощи приводят к сокращению численности этнических киргизов на Памире. Когда я был в этих горах в 2012 году и беседовал с ними, они рассказывалии, что за последние три года практически ни одна женщина не родила детей. А те, кто родились, не доживают до года. Там нужны гинекологи, педиатры, урологи; с первого взгляда становится очевидно, что очень многим необходимы стоматологи…



В вопросе переселения на историческую родину памирские киргизы разделились на два лагеря: желание переехать в Кыргызстан изъявляли бедняки, а вот местные баи (богачи) переселяться не хотели.



Кроме того, правительство Афганистана не выказывало радости от возможности переселения памирских киргизов, которые выполняют роль пограничников на стыке границ четырех стран. Наверное, поэтому афганские власти не особо торопятся обеспечивать их документами.



Из прошлого в будущее



В 2016 году власти Кыргызстана решили доставить гуманитарную помощь жителям афганского Памира. С тех пор идея переселения памирцев стала активно раскручиваться в СМИ.



Памирские киргизы. Фото "Ферганы"



И вот этих пришельцев из XV века в октябре 2017 года привезли в современный Кыргызстан, который пережил 70-летнюю жизнь в социализме и почти 30 лет дикого капитализма. Для современных кыргызстанцев их соплеменники, спустившиеся с гор, были своего рода диковинкой. Ура-патриоты из числа депутатов и гражданских активистов делали заявления о необходимости переселения всех киргизов, трезвомыслящие предлагали оказывать необходимую и посильную помощь на местах. Третьи же просто наблюдали за развитием ситуации.



Памирцев привезли в самый высокогорный район страны – Нарынскую область. Свой выбор власти объясняли схожестью климатических условий, дескать, адаптация пройдет легче. Пару месяцев новоселы жили в общежитии местного профлицея. К ним приставили милиционера, который отгонял назойливых местных жителей и журналистов, желающих поглазеть и пообщаться с приезжими из Афганистана.



Один из памирцев, чья супруга родила, назвал ребенка в честь тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева, и глава государства на радостях купил и подарил ему дом в том же селе. Правда, это не было "жильем мечты", но у других и такого не было. Кто-то с семьей ютился в сараях местных жителей, другие снимали небольшие комнатушки. Делать что-либо, кроме выпаса скота, они не умеют, чем и занимались к селах: пасли скот местных жителей, за что получали небольшую плату, которой хватало на оплату жилья и покупку продуктов. Совсем не о так мечтали жить эти люди, вернувшись в Киргизию.



О жилье речи не было



В начале 80-х годов прошлого века часть памирских киргизов во главе с Рахманкул-ханом бежала из Афганистана в Пакистан. Предводитель боялся, что советские войска, которые вошли в Афганистан, расправятся с ним. Позже эти люди были переселены в горные районы Турции, где их всех обеспечили качественным жильем, всеми необходимыми вещами, дали образвание и даже некоторых приняли на воинскую службу.



Видимо что-то подобное представлялось и нынешним афганским киргизам, знающим о Кыргызстане лишь из телевизионных передач. Но действительность их значительно разочаровала. Переселенцы оказались предоставлены сами себе, работу им никто предлагать не собирался (этой работы и для местных-то нет), да и властям Кыргызстана они оказались не особо нужны.



Возвратившаяся в Кыргызстан семья памирских киргизов. Фото с сайта Kloop.kg



"Фергана" поговорила заместителем полномочного представителя правительства в Нарынской области по социальным вопросам Жаркын Ибраевой. Она рассказала, что памирцев привезли лишь для обучения в школе. О каких-либо пособиях для проживания и прочего разговоров не было.



В материале портала Kloop.kg говорится, что правительственная программа помощи никогда не предусматривала переселения, а потому не должна была обеспечивать прибывших жильем. "Мы их привезли для обучения детей в сопровождении их родителей. Никакого вопроса с выдачей им гражданства тоже не было. По их желанию государство им предоставило жилье для временного пребывания", - цитирует издание пресс-секретаря правительства Чыңгыз Эсенгул уулу.



В беседе с "Ферганой" Жаныл Жусупжан, автор множества статей и журналистских исследований об афганских киргизах, а также режиссер кроткометражного документального фильма "Улуу Памир" о киргизах -беженцах из Афганистана в Турции поделилась своим мнением о незавидном положении афганских киргизов.



- Мы смотрим на них, как на таких же киргизов, как мы сами, - считает журналистка. - И хотя они говорят на одном с нами языке, они даже в большей степени иностранцы, чем другие гости из современных зарубежных стран. С ними нужно общаться деликатно, не предъявлять требований, которые можем предъявить себе. Кочевники хоть и бедные, но гордые.



По мнению Жусупжан, чиновникам, занявшимся вопросами переселения высокогорных жителей, не хватает знаний в области антропологии и психологии.



- А всем нам, кыргызстанцам, не хватает элементарного чувства сострадания. Мы больны самолюбованием, нам нужны селфи с такими вот бедными родственниками, чтобы лайки получить на фейсбуке, чтобы набрать политические очки перед выборами.



Главный редактор газеты "Трибуна" Ырысбек Омурзаков считает, что разместить памирских киргизов в Нарынской области было не лучшим решением.



- Их ведь можно было разместить ближе к их историческим местам - в Алайский или Чон-Алайский районы Ошской области. Хотя и там они вряд ли прижились бы. Власти Кыргызстана переселили памирских киргизов в Тянь-Шанские горы. И эта дурацкая выходка создала проблемы не только местным киргизам села Куланак, но и памирским киргизам, которые имеют свои уже, обычаи и нравы. Тем более, нарынцы мне не дадут соврать, село Куланак не есть территория с самым толерантным населением. Еще в советское время там беспредельничали местные, гоняли и убивали милиционеров, которые пытались идти против мнения сельчан. Нельзя было памирских киргизов переселять в Нарынскую область, тем более в Куланак, на потеху власти...



Первая партия перееленцев из 18 человек уже в своих юртах в горах афганского Памира. Когда они пересекали афганскую границу, все они на камеру поблагодарили киргизское правительство: мол, и деньгами на дорогу обеспечило, и расходы на визу обеспечили, а даже кормили в пути. Но что они рассказывают своим оставшимся на Памире родичам? Этого пока мы не знаем. Как и того, захотят ли они возвращаться и что посоветуют другим соплеменникам. Исторической родине пока не до них...



Улугбек Бабакулов



19.07.18 Источник - fergananews.com

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