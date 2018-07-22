Ташкент. Молодая актриса Фарангиз Реджаметова погибла под колесами "мерина"

21:17 24.07.2018 Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. В Главном управлении внутренних дел Ташкента раскрыли подробности трагичного ДТП, в котором погибла молодая актриса Фарангиз Реджаметова (Жамолханова), сообщает корреспондент Podrobno.uz.



"Вчера, 20 июля, примерно в 21:15 на перекрестке улиц А.Кадыри и М.Ганди на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль "Мерседес-Бенц" сбил 25-летнюю Фарангиз Ж. Водитель, управлявший данным автомобилем, 23-летний Улугбек Э., повез пострадавшую в больницу, но в дороге она скончалась", – отметили в ГУВД.



По словам очевидцев происшествия, водитель иномарки не пропустил пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.



По данному факту следственным отделом УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района возбуждено уголовное дело по статье 266 части 2 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса Узбекистана.



В ГУВД также напомнили, что в соответствии с пунктом 109 главы XVII "Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств" Правил дорожного движения водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть.



Фарангиз Реджаметова – из известной семьи артистов. Ее мама – известная актриса Фотима Режаметова, а дедушка – популярный актер Тугон Режаметов. Фарангиз снялась в главной роли в фильме Зульфикара Мусакова "Ойижон".



Редакция АН Podrobno.uz приносит искренние соболезнования семье Фарангиз Реджаметовой. Источник - Podrobno.uz

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