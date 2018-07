Дустум на пороге. Что ждет Афганистан после возвращения лидера узбекской общины, - А.Рыбин

18:33 24.07.2018 Дустум на пороге. Что ждет Афганистан после возвращения лидера узбекской общины



Генерал, вице-президент Афганистана, этнический узбек Абдул Рашид Дустум вернулся в Кабул после 14-месячного отсутствия. Из Турции, где он жил в последнее время, Дустум прилетел чартерным рейсом на украинском самолете "Капитан Роман Власов". В столичном аэропорту его торжественно встретили сотни сторонников. Среди встречавших были также вице-президент Сарвар Даниш, депутаты парламента, бывший губернатор северной провинции Балх Атта Мухаммад Нур и другие представители власти.









Террорист-смертник из числа боевиков так называемого "Исламского государства" (запрещенная террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ) подорвал себя в толпе сторонников Дустума, когда вице-президент на бронированном автомобиле, окруженном личной охраной, покидал аэропорт. Погибли 23 человека, 107 были ранены. Сам политик не пострадал. Большинство погибших, по информации афганского МВД, принадлежат к числу сотрудников полиции.



Возвращение Дустума стало результатом продолжавшихся почти три недели протестов его сторонников в нескольких провинциях на севере Афганистана. За это время протестующие блокировали погранпереход "Акина" на границе с Туркменией, препятствовали работе провинциальных администраций Джаузджана, Тохара и Фарьяба и избирательных комиссий в шести провинциях.



Почему Дустум уехал из Афганистана



Узбекский генерал покинул родину в мае 2017 года. Это был вынужденный отъезд после скандала с незаконным удержанием бывшего губернатора провинции Джаузджан - Ахмада Ишчи. Ишчи являлся политическим оппонентом Дустума и занимал пост в провинции, которая традиционно считается дустумовской вотчиной, так как население в Джаузджане состоит преимущественно из этнических узбеков. В ноябре 2016 года Ишчи был похищен охранниками Дустума. Примечательно, что генерал тогда исполнял обязанности главы государства, так как президент Ашраф Гани находился за рубежом.



Спустя месяц после освобождения в интервью журналистам The New York Times Ишчи рассказал, что удерживался в личной тюрьме Дустума, где его подвергли пыткам и сексуальному насилию. По словам Ишчи, генерал лично руководил пытками и в какой-то момент сказал бывшему губернатору: "Я могу тебя убить прямо сейчас, и никто с меня за это не спросит". Дустум ошибся, с него спросили.



Дело Ишчи вызвало большой резонанс не только в Афганистане, но и за его пределами. Администрация США настаивала на тщательном расследовании и наказании всех виновников. Однако президент Гани не решился арестовать влиятельного политика и военачальника, имевшего в своем распоряжении собственное хорошо вооруженное ополчение, состоящее преимущественно из узбеков. Однако в результате давления, оказанного на генерала, и длительных переговоров с ним со стороны эмиссаров Гани в мае 2017 года Дустум уехал в Турцию, где ему предоставили убежище. Формально отъезд узбекского генерала оправдывался необходимость "пройти курс лечения".



Между Наджибуллой и США



У Дустума советское военное образование. В середине 1980-х годов под его руководством находилось порядка 20 тысяч правительственных солдат, преимущественно узбеков. По оценкам специалистов, во многом благодаря Дустуму афганские узбеки, третья по численности этническая группа страны после пуштунов и таджиков, поддерживали советскую армию и просоветское правительство в Кабуле, а не оппозиционные группировки моджахедов.



Однако после ухода советской армии из Афганистана Дустум предпочел примкнуть к оппозиции. Его можно обвинять во многих грехах, но у него – безусловно – превосходное чутье настоящего среднеазиатского политика. Именно солдаты узбекского генерала помешали тогдашнему афганскому президенту Мохаммеду Наджибулле покинуть Кабул в апреле 1992 года, когда город взяли под свой контроль моджахеды. Наджибулле пришлось укрыться на территории миссии ООН. Моджахеды отнеслись уважительно к юридической неприкосновенности миссии и не стали вторгаться на ее территорию. В 1996 году, когда афганскую столицу взяли уже талибы, они не стали церемониться со статусом международной организации – и казнили последнего просоветского президента Афганистана.



В 1992 году Дустум объединил под своим началом четыре северных провинции: Балх, Джаузджан, Фарьяб и Кундуз, – где создал квазигосударство, заселенное преимущественно этническими узбеками и прозванное народом "Дустумистан". На такое действо его, очевидно, подтолкнула "сердечная дружба" с президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Ислам Абдуганиевич радушно принимал Дустума у себя в Ташкенте в 1995 году и вел с ним задушевные беседы "за жизнь и будущее". Каримов увидел в узбекском генерале "крепкого руководителя" некоего буферного государства, внезапно вставшего разделительной стеной между талибами и Узбекистаном, а потому и не жалел для "братишки Рашиджона" ни больших денег, ни крупных партий оружия.









Деятельность Дустума оценивается по-разному. Западные медиа, например, признают, что на подконтрольной ему территории продолжал действовать вполне светский режим, чего не было в зонах контроля бывших моджахедов, вступивших в конфликт с талибами – у того же Ахмад Шаха Масуда.









Талибы к концу 1990-х разбили дустумовское войско, остатки его ушли в горы к югу от Мазари-Шарифа, где их главной задачей стало обеспечение собственного выживания. Ситуация изменилась после терактов 11 сентября 2001 года в США. Американцы решили воевать против талибов и выбрали в качестве союзника полевых командиров Северного альянса, в число которых входил и Дустум. Спецподразделения США совместно с таджиками Атта Нура и узбеками Дустума смогли в считанные дни освободить Мазари-Шариф, неофициальную столицу Северного Афганистана, хотя эксперты полагали, что осада этого города может затянуться на два-три года. Этой операции посвящен вышедший в начале этого года американский художественный фильм "Кавалерия" (оригинальное название – 12 Strong). Дустум в нем изображается очень мудрым и смелым воином. Примечательно, конечно, что съемки фильма, начавшиеся в январе 2017 года, происходили на фоне критики узбекского генерала со стороны Запада за пытки бывшего губернатора Ишчи.



Вице-президент остался полевым командиром



Дустум вошел в состав первого послеталибского правительства Афганистана, сформированного при посредничестве США. В 2004-м он участвовал в президентских выборах – набрал всего 10% голосов. В 2005 году был назначен начальником штаба верховного командования вооруженными силами Афганистана. В 2008 году после нападения на своего бывшего союзника Акбара Бая отстранен от должности начальника Генштаба и отправлен в ссылку. На следующий год вернулся в Афганистан и снова стал активно участвовать в политической жизни страны. В 2014 году стал первым вице-президентом Афганистана. Проправительственные ополченческие формирования на севере страны, который де-факто по-прежнему подчиняются Дустуму, принимают самое активное участие в войне против так называемого "Исламского государства", которое закрепилось в нескольких уездах провинции Джаузджан.









Одним из таких ополченческих формирований, имевших статус полиции, в уезде Кайсар провинции Фарьяб командовал Низамуддин Кайсари. По названию уезда понятно, что он является вотчиной рода Кайсари. В начале июля этого года центральное правительство попыталось подчинить уезд себе и арестовало Низамуддина (армейский спецназ сделал это во время военного совещания, попутно были убиты двое телохранителей дустумовского протеже, попытавшихся оказать сопротивление). Арестованного оперативно доставили в Кабул. В уезде начались волнения – местные жители заявили, что Низамуддин и его отряд являются гарантией стабильности в уезде и поэтому его нужно немедленно освободить и вернуть. Тут же вспомнили и про опалу Дустума.



Протестующие потребовали, чтобы правительство приняло меры по возвращению генерала из Турции. Активисты дустумовской политической партии "Национальное исламское движение Афганистана" (Джунбиш-е Милли) устроили демонстрации в провинциях Фарьяб, Балх, Тахар, Саманган, Джаузджан, Сари-Пуль и даже в Кабуле. Тысячи людей выходили на акции, жгли покрышки, перекрывали автодороги и блокировали деятельность государственных органов. Поэтому в Турцию отправилась правительственная делегация на переговоры с Дустумом.



Он вернулся.



И очень вовремя – в разгаре кампания предстоящих 20 октября выборов в парламент страны и региональные советы.



Последствия



Хотя сам Дустум вернулся, его сторонник Кайсари по-прежнему в заключении. Генерал намерен добиваться освобождения своего близкого соратника. Очевидно, что на его стороне другие влиятельные и оппозиционные к нынешнему президенту Гани политические деятели – таджик Атта Нур, хазареец Сарвар Даниш и другие. Ситуация с Кайсари и с самим узбекским генералом явно добавят популярности оппозиционным политикам на предстоящих выборах. Если взглянуть на ситуацию в долгосрочной перспективе, то это может повлиять на этнический раскол Афганистана. Страна и так-то не слишком сплочена с этнической точки зрения.



Окружение Гани, безусловно, ошиблось в ситуации с Кайсари и Дустумом. Президентская администрация взялась за централизацию страны. В Балхе после длительного политического кризиса в первой половине текущего года удалось сместить с поста губернатора Атта Нура. С дустумовскими вотчинами сложнее – потому что там большое количество (несколько десятков тысяч) вооруженных узбеков, преданных генералу, а не пуштунской власти в Кабуле. Там централизация приведет к вооруженным столкновениям. К этому правительство не готово – оно с талибами-то не может справиться.



Можно предположить, что после 20 октября в Афганистане произойдет новый политический кризис. Гани не получит послушный законодательный орган: парламент будет местом для дискуссий и конфликтов. И появление этого шумного и буйного состава депутатского корпуса станет лишь прологом к очень неспокойным президентским выборам, которые состоятся в Афганистане в 2019 году.



Александр Рыбин Источник - Фергана

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532446380

Новости Казахстана