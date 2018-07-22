 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 24.07.2018
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21:17  Ташкент. Молодая актриса Фарангиз Реджаметова погибла под колесами "мерина"
21:15  Ош в конце XIX – начале XX века, - Байболот Абытов
18:57  Сирийское межевание. Для Трампа важнее зачистка сторонников Клинтон, чем боевиков, - Е.Сатановский
18:33  Дустум на пороге. Что ждет Афганистан после возвращения лидера узбекской общины, - А.Рыбин
18:00  Сегодня Шавкату Мирзиееву стукнул 61
17:38  Хокимият Ташкента заподозрили в отмывании денег
17:37  Президенты 5 стран приедут в Казахстан на Каспийский саммит
17:32  Банки в осаде. В Таджикистане вкладчики не могут получить свои деньги
17:28  На Идлиб! Сирийская армия идет освобождать север, - А.Онтиков
17:27  О происхождении Анга Торе и племен его улуса (история), - Т.Акеров
17:26  Таджикистан предложили переименовать в Рахмоновский Таджикистан
17:24  Афганские качели: после короткого перемирия вернулись кровавые будни, - С.Мануков
17:22  Опасное сближение. Как в Хельсинки сформировался неожиданный альянс, - Д.Тренин
08:37  Брови Брежнева – смерть моджахедам. Афганистан изменил Советскую армию на зависть Европе и США, - ВПК
08:34  Почему так и не был создан советский интернет? - М.Карпов
08:18  Внутривенный лох. 6-кратный американский пловец-"олимпионик" Лохте дисквалифицирован за допинг, но с сохранением всех медалей
08:14  В Казахстане на свободу выпустили 2 упырей, примерно отсидевших по 19 лет за людоедство
08:09  Хитроумная сирийская стратегия Тегерана, - Альфред Хакенсбергер
07:59  Прыгнул с пирса. В Иссык-Куле не могут найти экс-советника премьер-министра А.Стручалина
07:33  Акимы оригинального жанра. Чем нас удивляют главы регионов Казахстана? - Ю.Кисткина
07:28  В Узбекистане повысят зарплаты преподавателям вузов
07:08  Вашингтон и Тегеран в шаге от "матери всех войн", - И.Субботин
00:09  Операция "Оливковый гнев". Курды гасят главарей сирийских басмачей
00:07  Американский коллапс, китайский бум и национальные интересы России, - В.Павленко
00:04  Трамп ломает миропорядок. У американской экономики есть два года, - М.Хазин
Понедельник, 23.07.2018
22:44  Общественный совет Алматы требует отставки глав МВД и ДВД города. Как раздолбаев и бездельников
22:38  Бакытбек Дюшембиев назначен исполняющим обязанности мэра Бишкека
15:12  "Путин так запугал Трампа, что он предал Америку", - Пол Робертс
15:01  В банковском секторе Таджикистана продолжается сокращение сотрудников
14:58  Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными "последствиями" за угрозы в адрес США
11:54  Почему Кремль пока только репетирует развал Украины
08:39  Ножом в ногу. В Казахстане оперативно задержали убийц квнщика Алимбаева
08:36  Шерше ля... Первый торговый дом Узбекистана с помпой открыли в Париже
08:33  В Кабульском аэропорту пытались взорвать вице-президента Дустума, погибли 16 человек
08:15  Анри Мозер - полузабытый исследователь Казахстана и Средней Азии и его труды, - О.Болдырев
08:08  Анвар Абдухалимов назначен послом Узбекистана в Омане
07:54  Педофилия в Кыргызстане - норма? - ВечБишкек
07:47  Дамаск избавился от "пятой колонны" на юге страны, - В.Мухин
07:43  Талибы уничтожают "Исламское государство" на севере Афганистана, - А.Серенко
06:59  На Иссык-Куле трагически погиб кыргызстанский журналист Улан Эгизбаев
06:09  Австрийско-подданный Митчка создает "Центр совершенствования образования" при МНО Узбекистана
00:25  Почему "русские" для запада – варвары, а Россия – "не Европа", - Р.Хубиев
00:15  Могут ли сирийские христиане помирить Трампа и Асада?
00:04  Российская полиция как препятствие в евразийской интеграции? - Эрик Ханымамедов
Воскресенье, 22.07.2018
19:28  Чрезвычайное положение в Турции продлевается навечно?
17:53  В казахстанском Актау зарезан КВНщик Данияр Алимбаев
17:51  Ирак отказался от размещения постоянных военных баз США
13:13  ЦРУ: Китай хочет стать лидирующей сверхдержавой, заменив собой США
13:11  Гибель Дениса Тена стала приговором Каз-"правоохранительной" системе, - М.Козачков
13:10  Солома на ветер, или Озорные белочки алматинского акимата, - Петр Своик
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    Узбекистан   | 
Сегодня Шавкату Мирзиееву стукнул 61
18:00 24.07.2018

Во вторник, 24 июля, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отмечает свой 61-й день рождения.

Напомним, Шавкат Мирзиеев избирался в Олий Мажлис (парламент) страны. Возглавлял администрации Мирзо-Улугбекского района Ташкента, Джизакской и Самаркандской областей республики. В 2003 году был утвержден на пост премьер-министра Узбекистана.

В сентябре 2016 года, после кончины первого президента Узбекистана Ислама Каримова, Шавкат Мирзиеев был назначен временно исполняющим обязанности главы государства. 4 декабря 2016 года он одержал победу на внеочередных выборах президента страны.

Источник - ca-news.org
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