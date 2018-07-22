Сегодня Шавкату Мирзиееву стукнул 61

18:00 24.07.2018 Во вторник, 24 июля, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отмечает свой 61-й день рождения.



Напомним, Шавкат Мирзиеев избирался в Олий Мажлис (парламент) страны. Возглавлял администрации Мирзо-Улугбекского района Ташкента, Джизакской и Самаркандской областей республики. В 2003 году был утвержден на пост премьер-министра Узбекистана.



В сентябре 2016 года, после кончины первого президента Узбекистана Ислама Каримова, Шавкат Мирзиеев был назначен временно исполняющим обязанности главы государства. 4 декабря 2016 года он одержал победу на внеочередных выборах президента страны. Источник - ca-news.org

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