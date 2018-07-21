Хокимият Ташкента заподозрили в отмывании денег

17:38 24.07.2018 В соцсетях хокимият Ташкента заподозрили в отмывании денег в ходе установления новых инсталляций по всей столице.



"Мы рады переменам в городе. Мы рады новым скульптурам. Но только вот не таким...Вы наверное тоже удивлялись, почему скульптуры такие непонятные и красные. Красный цвет - цвет Китая", - отмечается в сообщении группы Troll.uz в соцсети Facebook.



Создатели группы, имеющей почти 100 тысяч подписчиков, просят в своем обращении хокимият (администрацию) города Ташкента устанавливать оригинальные, красивые скульптуры, арт-объекты, инсталляции. "У нас есть талантливые скульпторы и художники, которые могут создавать гораздо красивее и качественнее, чем эти дешевые китайские поделки, что развалятся через год", - обращается к властям столицы Troll.uz.



Авторы разместили фото установленных в Ташкенте "арт-объектов" рядом с их точными копиями из Аliexpress вместе с реальными ценами от китайских продавцов.



"У каждой скульптуры должен быть смысл. Тут кроме отмывания денег (предположительно) никакого смысла не видно", - подчеркивают авторы и приводят информацию по стоимости объектов на китайской торговой платформе aliexpress:



Красная непонятная птица: $800

Бабочки с кругами: $1000

Светящиеся скамейки: $128



"Урон, нанесенный облику города - миллиарды долларов", - пишут организаторы группы.



Как отмечается в обращении в властям, на китайском сайте продаж можно найти все остальные инсталляции, установленные в Ташкенте за последнее время. "Цены зависят от объемов, можно связаться с продавцами и поторговаться еще, если решили "украсить" весь город", - отмечают авторы.



"Отдельно стоит сказать про часы напротив бывшей гостиницы Россия. Передайте огромный привет человеку, который решил мемориал в память жертвам 9/11 со словами "Time to remember" использовать в качестве декора города, и побыстрее купите билет ему куда-нибудь на другую планету", - иронизирует Troll.uz.



Напомним, что за последние месяцы в Ташкенте были установлены десятки различных инсталляций с подсветкой. Горожанам и гостям нравились новинки, но нигде на официальных сайтах госструктур не сообщалось о стоимости или авторах проектов. Источник - CA-NEWS

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